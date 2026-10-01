The Social: Il prezzo della verità arriva al cinema: da Mark Zuckerberg al presente degli schermi

Pubblicazione: 01 ottobre alle 16:12

Ben sedici anni fa usciva nelle sale italiane The Social Network, uno dei film più belli della carriera di David Fincher, nonché un'opera capace di anticipare l'evoluzione dei social network e il modo in cui avrebbero trasformato la nostra sfera privata, raccontando al tempo stesso l'ascesa di Mark Zuckerberg. Dopo un lasso di tempo così significativo arriva finalmente un nuovo capitolo, intitolato The Social: Il prezzo della verità, in uscita l'8 ottobre nelle sale italiane con Sony Pictures Italia e diretto questa volta da Aaron Sorkin, lo sceneggiatore premio Oscar del primo film.

Nel cast troviamo attori di grandissimo calibro, come Jeremy Strong, premiatissimo agli Emmy per il suo ruolo in Succession, che interpreta il controverso creatore di Facebook, prendendo il posto di Jesse Eisenberg. Tra gli altri membri del cast ci sono Mikey Madison,, nei panni di Frances Haugen, ex ingegnera di Facebook che svelerà alcuni dei segreti dell'azienda grazie all'aiuto del reporter del Wall Street Journal Jeff Horwitz, interpretato da J

L'idea del sequel è nata già nel 2019, quando il produttore del primo film, Scott Rudin, aveva suggerito di realizzare un nuovo capitolo, sostenendo che “c'erano ancora diversi episodi da raccontare”. I lavori sul progetto, però, sono cominciati ufficialmente nel 2025, con Sorkin confermato nuovamente come sceneggiatore e questa volta anche come regista dell'opera. Il film prenderà spunto dalla fuga di notizie rivelata dall'ex dipendente di Facebook Frances Haugen al Wall Street Journal, oltre che dagli eventi che hanno portato all'assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

In una recente intervista a Esquire, Aaron Sorkin ha spiegato come Facebook sia diventato “completamente fuori controllo”, trasformandosi in un mostro ben lontano dalle intenzioni originali del suo co-fondatore Mark Zuckerberg. Nell'intervista, ha inoltre sottolineato che:

“Un terzo degli adulti americani si informa solamente su Facebook. È molto pericoloso. Non siamo più d'accordo sul fatto che il cielo sia blu e che due più due faccia quattro”.- Aaron Sorkin a Esquire

Una preoccupazione che mostra quanto sia profonda la frammentazione della nostra società e come, nell'epoca dei social, persino i fatti oggettivi possano finire per essere messi in discussione.

Con questo nuovo capitolo, Sorkin potrà raccontare l'evoluzione esponenziale dei social network, diventati ormai una presenza dalla quale è sempre più difficile staccarsi e una parte fondamentale del nostro modo di comunicare con il resto del mondo. Ma cosa succederebbe se tutta questa libertà nascondesse diverse fragilità, fino a portare a una vera e propria disintegrazione della nostra società?

The Social: Il prezzo della verità si presenta quindi come un film particolarmente necessario in questi tempi. Non soltanto un seguito di uno dei film più apprezzati degli ultimi anni, ma anche un'opera che prova a fotografare il presente e a raccontare quanto l'evoluzione dei social network continui a influenzare il mondo in cui viviamo. L'appuntamento è quindi fissato per l'8 ottobre, quando il film uscirà nelle nostre sale grazie alla distribuzione di Sony Pictures Italia. Per chi usa i social tutti i giorni e vuole conoscere cosa vi si cela nel dietro le quinte, di chi ne tira i fili, questo è il film che non vi potete perdere.