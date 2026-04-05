The Testaments, la serie spin off di The Handmaid's Tale supera la serie madre, il pubblico ama le puntate

Pubblicazione: 05 aprile alle 09:20

Il ritorno a Gilead è imminente e i primi verdetti della critica sono arrivati. The Testaments, l'attesissimo spinoff di The Handmaid's Tale in arrivo su Hulu, ha debuttato su Rotten Tomatoes con un impressionante 88% di recensioni positive. Un punteggio che non solo conferma l'interesse attorno alla serie, ma che la posiziona sopra ben quattro delle sei stagioni della serie madre, compresa la deludente quarta stagione che aveva ottenuto solo il 69%.



Il dato, basato per ora su 16 recensioni pubblicate prima del debutto ufficiale fissato per l'8 aprile, potrebbe naturalmente oscillare nelle prossime settimane con l'arrivo di nuove valutazioni. Ma il segnale è chiaro: dopo sei stagioni di The Handmaid's Tale concluse nel 2025, il mondo distopico creato da Margaret Atwood continua a esercitare un fascino magnetico su pubblico e critica.



The Testaments arriva quindi in un momento delicato, con la responsabilità di rivitalizzare una narrazione che aveva iniziato a mostrare segni di stanchezza. La serie, nuovamente sviluppata da Bruce Miller e basata sul romanzo omonimo di Atwood pubblicato nel 2019, si colloca temporalmente diversi anni dopo gli eventi della serie originale. Al centro della storia troviamo due adolescenti, Agnes e Daisy, che frequentano l'élite accademia di Zia Lydia destinata a formare le future mogli di Gilead. La loro amicizia diventerà il catalizzatore di eventi che potrebbero trasformare le loro vite e, forse, il futuro stesso della teocrazia oppressiva.

The Handmaid's Tale 2025, fonte: Hulu





Il cast mescola volti nuovi e ritorni attesi. Chase Infiniti, rivelazione di Una battaglia dopo l'altra, interpreta Agnes, mentre Lucy Halliday dà vita a Daisy. A tenere insieme l'universo narrativo c'è il ritorno di Ann Dowd nei panni di Zia Lydia, personaggio che aveva conquistato un Emmy per la sua inquietante complessità. Accanto a loro troviamo Rowan Blanchard, Eva Foote, Kira Guloien, Amy Seimetz e un ensemble di giovani talenti destinati a rappresentare questa nuova generazione che deve confrontarsi con l'eredità tossica lasciata dai predecessori.



Secondo quanto emerge dalle prime recensioni, The Testaments riesce nell'impresa di sentirsi contemporaneamente come una continuazione e una parziale reinvenzione del materiale originale. Diversi critici lodano la serie per aver iniettato "sangue fresco" nella distopia familiare, espandendo la narrazione della resistenza piuttosto che limitarsi a ripeterla. Gran parte degli elogi si concentrano sul cast più giovane e sulle loro performance intense, capaci di restituire urgenza emotiva e far percepire il mondo oppressivo come nuovamente crudo e disturbante.



La strategia di rilascio prevede i primi tre episodi disponibili dall'8 aprile, seguiti dai rimanenti sette pubblicati settimanalmente ogni mercoledì fino al 27 maggio. Una scelta che privilegia la discussione episodica e il coinvolgimento prolungato del pubblico, in controtendenza rispetto al modello binge che ormai domina lo streaming.