The Traitors Italia 2, Pasquale La Rocca si sbilancia: lo spoiler sulle registrazioni e l’ipotesi Traditore
Pasquale La Rocca svela alcuni retroscena di The Traitors Italia 2: dall'isolamento blindato al potenziale spoiler sulla sua permanenza nel reality di Prime Video
Il countdown per il ritorno di The Traitors Italia su Prime Video è agli sgoccioli. La seconda stagione del reality game condotto da Alessia Marcuzzi debutta il prossimo 6 novembre, ma l'attenzione del pubblico è già altissima. Il cast di quest'anno si preannuncia stellare, ma tra tutti i concorrenti è Pasquale La Rocca ad aver attirato i riflettori su di sé. Il celebre ballerino e maestro di Ballando con le Stelle, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, si è lasciato sfuggire alcuni dettagli inediti sulle registrazioni che potrebbero nascondere un vero e proprio spoiler sul suo percorso.
Un’esperienza surreale che ricorda da vicino quella descritta nella prima edizione da Yoko Yamada, quando i concorrenti venivano scortati bendati nei rispettivi alloggi senza la possibilità di incrociare o comunicare con gli altri partecipanti. Un isolamento rigido che, come ha ammesso lo stesso La Rocca, finisce per amplificare ansie ed emozioni, trasformando il reality in un vero "ottovolante emotivo".
Nonostante i contratti di riservatezza, tra le righe dell'intervista è emerso un indizio chiave. Pasquale La Rocca ha rivelato che le registrazioni sono durate per lui "circa due settimane" e che la produzione ha perfino concesso alla troupe e al cast un intero giorno di pausa. Considerando i tempi di produzione serrati di uno show di sei episodi, una permanenza di due settimane sul set suggerisce chiaramente che il ballerino non sia stato eliminato nelle prime battute del gioco. Anzi, tutto lascia pensare che sia riuscito ad avanzare fino alle fasi finali o alla tavola rotonda decisiva.
Durante le riprese ha stretto legami forti con diversi compagni d'avventura, tra cui Awed, Francesca Barra, Giulia Salemi, Daniele Gattano, Camihawke, Filippo Magnini e Lorella Cuccarini. Proprio la vicinanza con Awed potrebbe rivelarsi strategica se entrambi dovessero muovere le fila del gioco nell'ombra. Per scoprire se il maestro di ballo sia riuscito a portare a termine il suo inganno o se i Leali l'abbiano smascherato, l'appuntamento è fissato per il 6 novembre su Prime Video.