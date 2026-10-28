The Traitors Italia 2, Pasquale La Rocca si sbilancia: lo spoiler sulle registrazioni e l’ipotesi Traditore

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:17

Il countdown per il ritorno di The Traitors Italia su Prime Video è agli sgoccioli. La seconda stagione del reality game condotto da Alessia Marcuzzi debutta il prossimo 6 novembre, ma l'attenzione del pubblico è già altissima. Il cast di quest'anno si preannuncia stellare, ma tra tutti i concorrenti è Pasquale La Rocca ad aver attirato i riflettori su di sé. Il celebre ballerino e maestro di Ballando con le Stelle, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, si è lasciato sfuggire alcuni dettagli inediti sulle registrazioni che potrebbero nascondere un vero e proprio spoiler sul suo percorso.

Entrare nel meccanismo di The Traitors significa sottoporsi a regole di segretezza estreme. La produzione del format non lascia nulla al caso per evitare che trapelino indiscrezioni sull'identità dei Leali e dei Traditori. La Rocca ha infatti raccontato l'incredibile protocollo di sicurezza vissuto durante le riprese: "Ancora oggiha confessato il ballerino. "Il driver mi ha prelevato da casa, mi ha ritirato il cellulare e da quel momento ho perso ogni punto di riferimento. Mi hanno persino bendato durante il tragitto e, una volta lì, uscivo dalla camera senza nemmeno sapere a che piano fossi."

Un’esperienza surreale che ricorda da vicino quella descritta nella prima edizione da Yoko Yamada, quando i concorrenti venivano scortati bendati nei rispettivi alloggi senza la possibilità di incrociare o comunicare con gli altri partecipanti. Un isolamento rigido che, come ha ammesso lo stesso La Rocca, finisce per amplificare ansie ed emozioni, trasformando il reality in un vero "ottovolante emotivo".

Nonostante i contratti di riservatezza, tra le righe dell'intervista è emerso un indizio chiave. Pasquale La Rocca ha rivelato che le registrazioni sono durate per lui "circa due settimane" e che la produzione ha perfino concesso alla troupe e al cast un intero giorno di pausa. Considerando i tempi di produzione serrati di uno show di sei episodi, una permanenza di due settimane sul set suggerisce chiaramente che il ballerino non sia stato eliminato nelle prime battute del gioco. Anzi, tutto lascia pensare che sia riuscito ad avanzare fino alle fasi finali o alla tavola rotonda decisiva.

Appassionato della versione inglese dello show fin dai tempi in cui viveva in Gran Bretagna, Pasquale non ha nascosto il suo desiderio di mettersi alla prova nel ruolo di manipolatore., ma anche manipolatore" ha anticipato. Dichiarazioni che spingono i fan a ipotizzare che sia stato scelto proprio tra i Traditori di questa edizione.

Durante le riprese ha stretto legami forti con diversi compagni d'avventura, tra cui Awed, Francesca Barra, Giulia Salemi, Daniele Gattano, Camihawke, Filippo Magnini e Lorella Cuccarini. Proprio la vicinanza con Awed potrebbe rivelarsi strategica se entrambi dovessero muovere le fila del gioco nell'ombra. Per scoprire se il maestro di ballo sia riuscito a portare a termine il suo inganno o se i Leali l'abbiano smascherato, l'appuntamento è fissato per il 6 novembre su Prime Video.