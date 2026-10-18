The Voice Senior, Arisa canta La donna cannone con Francesca Magnelli: il duetto è da brividi

Pubblicazione: 18 ottobre alle 08:30

Ci sono esibizioni che riescono a emozionare ancora prima che venga pronunciata una sola parola, e poi ci sono momenti in cui una canzone diventa qualcosa di molto più personale, trasformando un programma televisivo in un'occasione per raccontare una vita intera. È quello che è successo durante la seconda puntata di The Voice Senior 2026, andata in onda venerdì 16 ottobre su Rai 1, quando Arisa e Francesca Magnelli hanno cantato insieme La donna cannone di Francesco De Gregori, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della serata.

Tutto è cominciato con l'arrivo sul palco di, 62 anni, originaria di Lucca, che si è presentata alle Blind Auditions con un brano particolarmente significativo per la sua storia personale: La fine di Nesli, conosciuto anche grazie all'interpretazione di. Una scelta tutt'altro che casuale, perché dietro quella canzone si nascondeva, fatto di difficoltà, cambiamenti e della ricerca della propria identità. La sua voce ha conquistato quasi immediatamente, prima coach a voltarsi, e pco dopo sono arrivate anche le approvazioni die della coppia formata da, mentreha preferito non premere il pulsante.

Tre poltrone girate e una standing ovation che hanno confermato quanto l'interpretazione fosse riuscita a colpire i presenti, ma la parte più emozionante doveva ancora arrivare. Difatti dopo l'esibizione, Francesca ha deciso di condividere con Antonella Clerici e i coach un capitolo importante della propria vita, spiegando di aver trascorso molti anni cercando di vivere pienamente la propria identità. "Io sono Francesca, in arte Francis. Ho 62 anni e vengo da Lucca. Ho un percorso di vita un po' particolare perché i primi 30 anni li ho passati a rincorrere la mia vera identità, artistica e personale. Poi sono rinata come Francesca", ha raccontato la concorrente.

Una rinascita che per lei ha anche una data precisa, visto Francesca è nata il 1° marzo 1964, ma considera il 1° marzo 1994 il giorno della sua seconda nascita, perché proprio allora, trent'anni dopo, ha ottenuto il riconoscimento del proprio nome all'anagrafe. Una coincidenza che ha assunto un significato speciale nella sua storia e che ha voluto condividere davanti alle telecamere. Anche la scelta di La fine era legata a quel percorso. Francesca ha spiegato di sentire profondamente suo il significato del brano, soprattutto per il riferimento alla forza necessaria per affrontare chi non aveva creduto nella sua capacità di cambiare vita.

The Voice, fonte: Rai

Le sue parole hanno colpito particolarmente, che ha ammesso di essersi emozionato già mentre ascoltava la performance senza vedere chi stesse cantando. Ma è stataa trasformare quel momento in qualcosa di ancora più speciale. La cantante ha infatti deciso di lasciare la propria poltrona e raggiungeresul palco, proponendole di interpretare insieme La, uno dei brani più amati di. Un duetto improvvisato, nato dalla sintonia tra le due artiste, che ha dato vita a un'esibizione particolarmente intensa. Le loro voci si sono incontrate sulle note della celebre canzone, mentre gli altri coach assistevano visibilmente coinvolti.

Il pubblico ha accolto il duetto con grande emozione, trasformando quella che doveva essere una semplice audizione in uno dei passaggi più significativi della puntata. A quel punto, però, Francesca doveva ancora prendere una decisione: scegliere uno dei tre coach che si erano voltati per lei. Dopo aver ringraziato tutti, la concorrente ha lasciato intendere che il duetto appena vissuto avesse ormai indirizzato la sua scelta. "Dopo questo duetto come faccio? Scelgo Arisa", ha dichiarato, entrando ufficialmente nella squadra della cantante. Un risultato che ha premiato non soltanto le qualità vocali di Francesca Magnelli, ma anche il coraggio di portare sul palco una parte così importante della propria storia. Per Arisa, invece, è stata l'occasione di dimostrare ancora una volta quanto il suo ruolo nel programma possa andare oltre la semplice valutazione di un'esibizione.

La seconda puntata di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici, ha regalato anche altri momenti musicali degni di nota, tra cui il duetto tra Fiorella Mannoia e Clementino sulle note di Vengo anch'io. No, tu no di Enzo Jannacci, ma l'incontro tra Arisa e Francesca ha avuto qualcosa di diverso: una canzone condivisa è diventata il punto d'arrivo di una storia personale e, contemporaneamente, l'inizio di un nuovo percorso musicale. E forse è proprio questa la forza di The Voice Senior: ricordare che dietro ogni voce esiste una storia che merita di essere ascoltata. E che, qualche volta, bastano pochi minuti e una canzone per riuscire a raccontarla.