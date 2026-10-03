The Whale, quasi 150 kg addosso: cos’ha sacrificato Brendan Fraser per conquistare l’Oscar

Pubblicazione: 03 ottobre alle 08:00

In The Whale, Darren Aronofsky affida a Brendan Fraser uno dei ruoli fisicamente più complessi della sua carriera. L'attore interpreta Charlie, un insegnante di scrittura che vive quasi completamente isolato nel proprio appartamento e che, a causa della sua grave obesità, affronta enormi difficoltà anche nei gesti più semplici. Per rendere credibile il personaggio, però, Fraser non dovette trasformare realmente il proprio corpo fino a raggiungere le dimensioni di Charlie, il peso apparente, circa 600 libbre, pari a oltre 272 chilogrammi, fu ricreato attraverso effetti prostetici estremamente sofisticati.

, che partì da una scansione digitale del corpo di Fraser e costruì virtualmente il fisico di Charlie, arrivando a definire anche dettagli della pelle e piccole imperfezioni.. Il risultato non era una semplice imbottitura, la struttura doveva seguire i movimenti e comportarsi in modo credibile sotto l'effetto della gravità. Per alcune sequenze fu utilizzato un sistema completo che poteva arrivare a pesare circa 200 libbre, oltre 90 kg, sostenuto anche da un'imbracatura simile a quella di un paracadute.

La quantità di peso che Fraser doveva effettivamente sopportare cambiava in base alla scena. Aronofsky ha parlato di circa 50-300 libbre aggiuntive, equivalenti a oltre 20 fino a circa 136 kg. La parte superiore della tuta era particolarmente rigida e la superficie veniva dipinta a mano per imitare la pelle, con dettagli applicati singolarmente. Il costume era inoltre così ingombrante da rendere difficili anche azioni apparentemente banali. Diverse persone dovevano aiutare Fraser ad alzarsi, sedersi e spostarsi sul set. Tra studio e sala trucco c'erano circa 70 gradini da percorrere e la mobilità dell'attore era fortemente limitata.

La trasformazione non riguardava però soltanto il peso. Prima e durante le riprese Fraser dovette studiare un modo completamente diverso di muoversi, Aronofsky lavorò con una movement coach, Beth Lewis, per insegnargli a riprodurre equilibrio, inerzia e difficoltà fisiche coerenti con il corpo di Charlie. Il regista arrivò anche a fargli utilizzare pesi e un giubbotto zavorrato durante la preparazione. Fraser raccontò inoltre di aver provato una sensazione simile alle vertigini quando, a fine giornata, gli elementi prostetici venivano rimossi, dopo aver trascorso ore adattandosi a quel nuovo baricentro, il suo corpo doveva nuovamente abituarsi alla propria fisicità.