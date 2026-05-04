The White Lotus, gli spoiler sulla nuova stagione (e arriva un attore iconico nel cast)

Pubblicazione: 04 maggio alle 07:00

Cannes non è una location come le altre. Non è semplicemente un posto bello sul Mediterraneo dove piazzare un resort di lusso e far scorrere Aperol Spritz tra i ricchi turisti. Cannes è il luogo dove il cinema diventa industria, dove le carriere si costruiscono e si distruggono nell'arco di un tappeto rosso, dove la fama si materializza in forma fisica e diventa osservabile. Per Mike White, il creatore di The White Lotus, quel contesto era irresistibile — e non casuale. La scelta di girare la quarta stagione della serie HBO durante la settimana del Festival di Cannes non è stata una decisione geografica, ma narrativa: tutto ciò che la serie vuole esplorare trova nella Costa Azzurra la sua forma più concentrata e più brutale.

Perché Cannes: la storia del cameriere che ha convinto tutto il team

Prima di Cannes, la produzione aveva esaminato altre location. Il cambiamento di rotta è arrivato durante un sopralluogo in Costa Azzurra, quando il produttore David Bernad — ospite di Canneseries, la manifestazione dedicata alle serie TV che si svolge in parallelo al Festival — ha raccontato l'episodio scatenante: lui e Mike White si sono imbattuti in un cameriere e un maître che incarnavano lo stereotipo francese in modo quasi caricaturale. Una scena apparentemente banale, ma che ha avuto un effetto immediato. Bernad ha raccontato che quell'incontro "ha sbloccato improvvisamente il senso della serie e le sue dinamiche". Da quel momento tutte le altre opzioni sono state scartate e Cannes è diventata la scelta definitiva.

Il tema: la fama come forza corrosiva, l'artista e la sua ombra

Mike White aveva già in mente di esplorare la vita dell'artista — il tema centrale della quarta stagione. Cannes, con la concentrazione di ego, ambizioni, insicurezze e potere che porta con sé ogni anno a maggio, è il contesto perfetto. La stagione si concentrerà su questioni che non hanno nulla di frivolo: la solitudine legata alla creatività, il peso delle scelte artistiche, la fama come forza che corrode le relazioni e deforma l'identità. Chi riesce a catturare l'attenzione del mondo e chi resta nell'ombra, magari come "+1" di qualcuno più celebre. Al centro di tutto una domanda secca: cosa rende davvero soddisfatti? L'amore di una persona vicina o quello più effimero e amplificato del pubblico?

Bernad ha anticipato che questa stagione sarà "la più personale per Mike White e anche la più divertente" — una formula che descrive bene l'equilibrio che la serie sa trovare tra satira sociale e dramma esistenziale. Alcuni personaggi rifletteranno sui sacrifici fatti per l'arte, altri si troveranno per la prima volta a fare i conti con la fama da vicino.

La Promenade de la Croisette a Cannes

Le location: Saint-Tropez, Cannes, Monaco e l'Hotel Martinez

La quarta stagione si gira tra le location più iconiche della Costa Azzurra: Saint-Tropez, Cannes, Monaco e Parigi. Il Château de la Messardière di Saint-Tropez è stato ribattezzato per la narrazione "White Lotus du Cap", mentre l'Hôtel Martinez sulla Promenade de la Croisette di Cannes diventa il "White Lotus Cannes". Le riprese si stanno svolgendo in parte proprio durante il Festival, con l'obiettivo di catturare l'energia reale della manifestazione cinematografica più potente del mondo.

Il colpo di scena: fuori Helena Bonham Carter, dentro Laura Dern

La notizia che ha fatto più rumore nelle ultime ore riguarda un cambio di cast clamoroso. Helena Bonham Carter era stata annunciata come parte del cast della quarta stagione, ma ha abbandonato il progetto a pochi giorni dall'inizio delle riprese. HBO ha comunicato che "il personaggio creato da Mike White per Helena Bonham Carter non ha funzionato una volta sul set" — una formulazione che nella grammatica hollywoodiana significa che la visione creativa del regista e la resa concreta dell'attrice non hanno trovato la sintonia necessaria. Il ruolo era considerato centrale per lo sviluppo della stagione, il che ha reso la decisione di riscrivere e ricastare inevitabile.

Al posto di Bonham Carter entra Laura Dern — premio Oscar per Marriage Story, Emmy e Golden Globe per Big Little Lies e Enlightened. Non si tratta di un semplice rimpiazzo: White ha scritto per lei un personaggio completamente nuovo, diverso da quello pensato per l'attrice britannica. È un dettaglio che dice molto sul modo di lavorare di White e sulla fiducia che ripone in Dern, con cui ha una collaborazione di lunga data. I due hanno co-creato la serie HBO Enlightened e lavorato insieme sul film Year of the Dog del 2007. Non è nemmeno la prima volta che Dern è nell'universo White Lotus: aveva dato la voce, in modo non accreditato, alla moglie fuori scena del personaggio di Michael Imperioli nella seconda stagione ambientata in Sicilia.

Il cast completo: da Vincent Cassel a Kumail Nanjiani

Il resto del cast della quarta stagione è già stato confermato ed è di livello eccezionale. Tra i nomi annunciati figurano Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz, Heather Graham, Sandra Bernhard, Rosie Perez e Alexander Ludwig. HBO ha precisato che il casting è ancora in corso. In Italia la quarta stagione di The White Lotus sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, senza ancora una data ufficiale di debutto.