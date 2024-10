The Wrestler, Mickey Rourke si pente di aver messo su 30 kg: "Ho usato steroidi, sono stato stupido"

Pubblicazione: 11 ottobre alle 16:30

Nel 2008 Mickey Rourke ha recitato come protagonista nel film The Wrestler di Darren Aronofsky. Nella pellicola, vincitrice del Leone d'oro a Venezia, Rourke interpreta un ex wrestler deciso a rimettersi in forma per un ultimo combattimento.

Rourke prese ben 30 kg per interpretare al meglio quel ruolo e ora, con un post su Instagram, svela di essersene pentito.

Si legge nel post:

Stavo giusto finendo le mie due ore di allenamento serale e stavo pensando a quando ho fatto un film chiamato The Wrestler. Sinceramente, rimpiango di aver messo su 30 chili per avere l'aspetto giusto... Non mi sentivo a mio agio nella mia pelle e ci sono voluti quasi 4 o 5 anni per tornare a pesarne 80. Non è stato un piano ben pensato, ovviamente ho usato steroidi e mangiato quantità enormi di cibo sei volte al giorno. È stata una cosa molto stupida da parte mia, il mio unico vero risultato sono state le lunghe ore in palestra. Lo rimpiango, ma ho preso molte decisioni stupide nella mia vita. Mi viene da rabbrividire quando vedo delle foto di me stesso. Non ho mai detto di essere il più sveglio di tutti. Oh beh, stavo pensando a voce alta e ho pensato che forse potrei far arrivare questo messaggio a qualche giovane ragazzo che vuole diventare sempre più grosso.

Fonte / Instagram

Per la sua performance Rourke ha vinto il Golden Globe e ha ricevuto una nomination agli Oscar.