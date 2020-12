Deadline riporta in esclusiva che a due anni dal primo annuncio sono iniziate le riprese di, la nuova pellicola diretta dache vede nel cast

La produzione, in realtà, è partita in silenzio in Australia già dal mese scorso visto che al momento si sono conclusi 20 dei 62 giorni di riprese previsti. Tutta la squadra farà una pausa per Natale e poi tornerà sul set l’anno prossimo con l’obiettivo di concludere a marzo, dando al regista la possibilità di finire il film entro settembre 2021.

Il regista si è circondato di collaboratori di tutto rispetto, tra cui il direttore della fotografia John Seale, rientrato dal pensionamento appositamente per il regista per Mad Max: Fury Road e per questo progetto, la montatrice vincitrice dell’Oscar Margaret Sixel, la truccatrice premio Oscar Lesley Vanderwalt, l’arredatrice di scena e premio Oscar Lisa Thompson, il compositore Tom Holkenborg noto come Junkie XL, la direttrice del casting Nikki Barrett, l’assistente alla regia P.J. Voeten, il coordinatore degli stunt Guy Norris e l’esperto di protesi Sheldon Wade. Accanto a loro lo scenografo di Babe Roger Ford, la costumista di Matrix Kym Barrett e il supervisore degli effetti visivi di Captain Marvel e Avengers Paul Butterworth.

A fine 2019 Deadline riportava che la pellicola sarebbe stata “visivamente molto potente, ma praticamente l’opposto di Fury Road. Sono quasi tutti interni e ci sono moltissimi dialoghi“. Poi una nuova indiscrezione la descriveva come un “Aladdin per adulti“. Il film dovrebbe ruotare attorno a una donna inglese sola che decide di andare in vacanza a Istanbul. Qui trova una bottiglia che contiene un genio che le regala la possibilità di cambiare vita garantendole tre desideri.

Tilda Swinton interpreterà, naturalmente, la protagonista solitaria, mentre Idris Elba il genio.

Una volta terminato questo progetto, George Miller si metterà finalmente al lavoro sul prequel di Max Max che avrà per protagonista Anya Taylor-Joy.