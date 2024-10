Thunderbolts*, Sebastian Stan: "Bucky è più adatto a quel gruppo di quanto voglia ammettere"

Pubblicazione: 05 ottobre alle 17:00

Sebastian Stan ha ripreso il ruolo di Bucky Barnes sul set del film Thunderbolts*, in arrivo nelle sale nel mese di maggio 2025.

L'attore, intervistato da Total Film, ha ora parlato del suo ritorno nel MCU dopo la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Sebastian ha spiegato:

Per me è sempre divertente tornare a interpretarlo dopo tutti questi anni perché stai crescendo come persona e il personaggio finisce per maturare. Non avrei mai pensato che saremmo finiti con lui al punto in cui siamo, ma è un gruppo di personaggi davvero interessante e portano tutti dei lati differenti di loro stessi.

Penso che Bucky si ritrovi più adatto a loro rispetto a quanto inizialmente forse voglia ammettere, ma è sempre un personaggio in evoluzione ed è quello che amo di lui. Si tratta di cercare sempre un altro modo di esprimersi. Penso sarà divertente. Credo che le persone saranno entusiaste per il film.

Stan ha aggiunto:

Dal trailer condiviso online si può capire che Bucky inizialmente non sarà particolarmente amichevole con gli altri protagonisti, ma finirà per entrare nel team composto da Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), e Ghost (Hannah John-Kamen). Nel cast del film diretto da Jake Schreier ci sarà anche Julia Louis-Dreyfus nella parte di Valentina Allegra de Fontaine.