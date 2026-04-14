Ti è piaciuto War Machine su Netflix? Allora devi tenere d'occhio questo reality con Alan Ritchson

Pubblicazione: 14 aprile alle 13:45

Alan Ritchson sta per portare il suo fisico imponente e la sua esperienza da sopravvivente in un territorio completamente nuovo. L'attore che ha conquistato milioni di fan interpretando Jack Reacher nella serie Prime Video si prepara a guidare un reality competitivo per Netflix che promette di essere tutt'altro che una passeggiata nel parco.



Il colosso da 1,88 metri di muscoli non si limiterà a recitare questa volta. Netflix ha annunciato ufficialmente che Ritchson sarà al centro di una nuova serie di sopravvivenza senza titolo definitivo, dove metterà alla prova la resistenza fisica e mentale di un gruppo selezionato di influencer e personaggi famosi. Il concept è tanto semplice quanto spietato: strappare via tutti i comfort e i lussi della vita moderna e vedere chi riesce davvero a sopravvivere quando follower, assistenti e suite d'albergo spariscono.



La premessa del programma, come rivelato dal comunicato ufficiale di Netflix, ruota attorno a una domanda provocatoria. Questi volti noti, abituati a coltivare meticolosamente la propria immagine pubblica, riusciranno a mantenere la calma quando saranno costretti a fare affidamento solo sui propri istinti, sulla determinazione e l'uno sull'altro? Chi scoprirà il proprio vero io una volta privato di fama e social media? E soprattutto, chi crollerà per primo sotto la pressione inesorabile della natura?

Alan Ritchson in War Machine, fonte: Netflix





Ritchson non è stato scelto a caso per questo ruolo. L'attore è un appassionato sopravvivente nella vita reale, un uomo che conosce la natura selvaggia non dai copioni ma dall'esperienza diretta. Come produttore esecutivo oltre che conduttore, avrà il compito di spingere i partecipanti oltre i loro limiti, guidandoli attraverso sfide che metteranno a nudo chi sono veramente quando le telecamere dei loro smartphone si spengono. Per Ritchson, questo rappresenta un territorio inesplorato nella sua carriera.



Alan Ritchson, intanto, non rallenta. Dopo aver recitato nel film Netflix War Machine il mese scorso, dove ha interpretato un candidato Army Ranger alle prese con una macchina di morte extraterrestre ed eseguito personalmente molte delle scene d'azione più pericolose, l'attore ha un calendario fitto di impegni. La quarta stagione di Reacher arriverà nel corso dell'anno su Prime Video, mentre al cinema lo vedremo nel thriller d'azione Runner al fianco di Owen Wilson e nella commedia natalizia action The Man With The Bag insieme a un altro colosso, Arnold Schwarzenegger.



Tra fiction e realtà, tra scene orchestrate e natura incontrollabile, Ritchson sembra aver trovato la formula per non annoiarsi mai. E per il pubblico, l'occasione di vederlo mettere alla prova persone abituate a una vita dorata potrebbe rivelarsi uno spettacolo irresistibile. La natura non perdona, i social media non servono a nulla quando si tratta di accendere un fuoco o trovare acqua potabile. Chi riuscirà davvero a resistere quando la patina di perfezione si sgretola?