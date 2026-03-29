Ti piacciono i dinosauri? Arriva Primitive War, il film che mescola Vietnam e dinosauri cambiando per sempre le regole del genere

Pubblicazione: 29 marzo alle 12:40

Un nuovo film sui dinosauri sta per arrivare al grande pubblico e promette di riportare lo spettacolo delle creature preistoriche in una veste completamente diversa dal solito. Si tratta di un progetto che unisce azione, guerra e fantascienza, ambientato tra giungla, soldati e predatori giganteschi. La particolarità è che non segue il classico schema “parco a tema e fuga dai dinosauri”, ma li inserisce in una storia militare ambientata nel passato. Il risultato è un mix tra thriller bellico e horror preistorico che punta a sorprendere gli spettatori e soprattutto, sta per diventare facilmente accessibile anche in streaming e nelle sale, ampliando il pubblico potenziale.

Il film Primitive War, diretto da Luke Sparke, propone una rilettura originale del genere dei dinosaur movie, spostando l’attenzione dal classico immaginario scientifico o da parco a tema a un contesto di guerra reale.dove una squadra d’élite di ricognizione chiamata “Squadra Avvoltoi” viene inviata nella giungla per investigare sulladi un intero plotone di Berretti Verdi.

Quello che inizialmente sembra una missione militare di routine si trasforma rapidamente in qualcosa di completamente inaspettato: la giungla nasconde infatti presenze antiche e letali, creature preistoriche che trasformano la missione in una lotta per la sopravvivenza. L’atmosfera diventa sempre più tesa mentre i soldati si rendono conto di non essere soli e che il vero nemico non è umano, ma appartiene a un’epoca remota.

Il film è tratto dall’omonima serie di romanzi scritta da Ethan Pettus, che ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme al regista, contribuendo a mantenere la fedeltà alla visione originale. La produzione è guidata da Sparke Films e il progetto si inserisce nel genere action-war con forti elementi sci-fi e horror. Il cast riunisce diversi nomi noti tra cui Tricia Helfer, Ana Thu Nguyen, Jeremy Piven, Ryan Kwanten, Nick Wechsler, Jeremy Lindsay Taylor, Lincoln Lewis, Anthony Ingruber, Jake Ryan, Carlos Sanson Jr., Aaron Glenane e Marcus Johnson, costruendo un ensemble corale tipico dei film di guerra.

Fonte / ScreenRant

Dal punto di vista della distribuzione, Primitive War ha completato una prima fase nelle sale con un incasso limitato, ma si prepara a raggiungere un pubblico molto più ampio grazie allo, aprendo così la strada a una nuova visibilità internazionale e a un possibile futuro sequel, sostenuto dalla fiducia del team creativo nel potenziale del progetto.