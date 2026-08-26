Tim Curry, morto a 80 anni il volto di It e Rocky Horror Picture Show dopo 14 anni di ictus

Pubblicazione: 26 agosto alle 18:03

Tim Curry si è spento martedì sera nella sua casa di Los Angeles all'età di 80 anni. L'attore britannico, icona indiscussa del cinema cult e del teatro, lascia un'eredità artistica che ha attraversato cinque decenni e continua a influenzare generazioni di spettatori. La conferma della scomparsa è arrivata dal suo manager, mentre fonti delle forze dell'ordine hanno riferito che non ci sono sospetti di cause sospette nel decesso.





, Timothy James Curry ha iniziato la sua carriera sui palcoscenici del West End londinese prima di approdare a Hollywood alla fine degli anni Sessanta.lo hanno reso uno degli attori più riconoscibili e rispettati dell'industria dello spettacolo, capace di passare con disinvoltura dalla commedia all'horror, dal musical al thriller.Manell'olimpo delle leggende del cinema. Quel personaggio androgino, provocatorio e irresistibilmente carismatico ha trasformato quello che inizialmente era stato accolto con freddezza dalla critica in un fenomeno culturale globale. Il film ha trovato una seconda vita nei cinema di mezzanotte, dove, trasformando ogni visione in un evento comunitario unico nel suo genere.

La carriera di Curry, però, va ben oltre quella singola interpretazione iconica. Chi è cresciuto negli anni Novanta lo ricorda perfettamente come Pennywise, il clown terrificante dell'adattamento televisivo del 1990 di "It" di Stephen King. Quella performance ha segnato l'immaginario collettivo di un'intera generazione, rendendo i clown una fonte di paura molto prima che il remake cinematografico con Bill Skarsgård riportasse in auge il personaggio.





che spaziano tra generi e registri. Da "Clue" (1985), dove ha interpretato il misterioso Wadsworth, a, passando per, "The Hunt for Red October" (1990), "Annie" (1982), "Scary Movie 2" (2001). Ogni apparizione portava con sé quella particolare intensità che solo Curry sapeva infondere nei suoi personaggi.La comunità teatrale lo ha celebrato con, mentre la televisione gli ha riconosciuto. Durante la sua carriera ha collezionato anche, testimonianza della sua abilità non solo come attore ma anche come cantante e performer a tutto tondo. La sua voce distintiva lo ha reso anche un

Gli ultimi anni della vita di Curry sono stati segnati da gravi problemi di salute. Nel 2012 ha subito un ictus massivo che ha richiesto un intervento chirurgico al cervello. Le conseguenze sono state devastanti: lo stesso attore, in occasione dell'uscita della sua autobiografia "Vagabond" nel 2025, ha dichiarato di non essere più in grado di camminare. Nonostante le difficoltà fisiche, Curry ha continuato a lavorare quando possibile e ha mantenuto un legame con i suoi fan, dimostrando una resilienza e una dignità che hanno ispirato molti.





dello spettacolo. Attori, registi e fan stanno condividendo ricordi e tributi a un artista che ha saputo incarnare come pochi altri lo spirito della trasgressione intelligente, dell'ironia sofisticata e della pura, irresistibile teatralità. Tim Curry non era semplicemente un attore: era un'esperienza, un fenomeno culturale che sfidava le convenzioni e invitava il pubblico a fare lo stesso.