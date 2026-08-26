Tim Curry, morto a 80 anni il volto di It e Rocky Horror Picture Show dopo 14 anni di ictus
Tim Curry è morto a 80 anni a Los Angeles. L'icona di Rocky Horror Picture Show e Pennywise in It lascia un'eredità artistica che ha segnato cinque decenni.
Tim Curry si è spento martedì sera nella sua casa di Los Angeles all'età di 80 anni. L'attore britannico, icona indiscussa del cinema cult e del teatro, lascia un'eredità artistica che ha attraversato cinque decenni e continua a influenzare generazioni di spettatori. La conferma della scomparsa è arrivata dal suo manager, mentre fonti delle forze dell'ordine hanno riferito che non ci sono sospetti di cause sospette nel decesso.
Ma è stato il ruolo del Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Picture Show" del 1975 a consacrarlo nell'olimpo delle leggende del cinema. Quel personaggio androgino, provocatorio e irresistibilmente carismatico ha trasformato quello che inizialmente era stato accolto con freddezza dalla critica in un fenomeno culturale globale. Il film ha trovato una seconda vita nei cinema di mezzanotte, dove intere generazioni di fan hanno partecipato a proiezioni interattive, trasformando ogni visione in un evento comunitario unico nel suo genere.
La carriera di Curry, però, va ben oltre quella singola interpretazione iconica. Chi è cresciuto negli anni Novanta lo ricorda perfettamente come Pennywise, il clown terrificante dell'adattamento televisivo del 1990 di "It" di Stephen King. Quella performance ha segnato l'immaginario collettivo di un'intera generazione, rendendo i clown una fonte di paura molto prima che il remake cinematografico con Bill Skarsgård riportasse in auge il personaggio.
La comunità teatrale lo ha celebrato con tre nomination ai Tony Awards, mentre la televisione gli ha riconosciuto una nomination agli Emmy. Durante la sua carriera ha collezionato anche riconoscimenti ai Grammy, testimonianza della sua abilità non solo come attore ma anche come cantante e performer a tutto tondo. La sua voce distintiva lo ha reso anche un doppiatore ricercato per produzioni animate e videogiochi.
Gli ultimi anni della vita di Curry sono stati segnati da gravi problemi di salute. Nel 2012 ha subito un ictus massivo che ha richiesto un intervento chirurgico al cervello. Le conseguenze sono state devastanti: lo stesso attore, in occasione dell'uscita della sua autobiografia "Vagabond" nel 2025, ha dichiarato di non essere più in grado di camminare. Nonostante le difficoltà fisiche, Curry ha continuato a lavorare quando possibile e ha mantenuto un legame con i suoi fan, dimostrando una resilienza e una dignità che hanno ispirato molti.