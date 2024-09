Time Bandits è stata cancellata da Apple TV+ dopo una sola stagione

Pubblicazione: 17 settembre alle 11:00

Apple TV+ ha cancellato la serie Time Bandits dopo una sola stagione composta da 10 episodi. Il progetto, tratto dal film cult di Terry Gilliam, aveva tra i suoi protagonisti anche Lisa Kudrow.

Lo show creato da Jemaine Clement, Iain Morris e Taika Waititi non ha ottenuto i risultati sperati per quanto riguarda le visualizzazioni, non entrando nella Top 10 dei titoli più visti in streaming realizzata da Nielsen.

Time Bandits era in fase di sviluppo dal 2018, quando Apple TV+ ha ottenuto i diritti del film del 1981 e ha iniziato a lavorare a un possibile adattamento per l'allora gruppo di Paramount Television Studios, Anonymous Content e MRC.

Al centro della trama c'era un undicenne, Kevin (Kal-El Tuck), che trova un varco temporale nel suo armadio e incontra un gruppo di ladri guidati da Penelope, con cui vive incredibili avventure in varie dimensioni temporali.

Nel cast c'erano Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Charlyne Yi, Rachel House, Kiera Thompson, James Dryden, Felicity Ward, Francesca Mills e Imaan Hadchiti.

Clement, Morris e Waititi sono produttori, autori e registi di alcune puntate.