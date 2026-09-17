Tinto Brass premiato a Venezia 83, ma poche ore dopo il premio sparisce nel nulla: la moglie sporge denuncia

Pubblicazione: 17 settembre alle 15:15

Doveva essere uno dei ricordi più belli della Mostra del Cinema di Venezia 2026, ma il Premio Pietro Bianchi assegnato a Tinto Brass è sparito poche ore dopo essere stato consegnato. A raccontare quanto accaduto è stata la moglie del regista, Caterina Varzi, che dopo essere tornata a Roma ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Il riconoscimento era stato consegnato il 1° settembre, durante la preapertura di Venezia 83 dedicata proprio a Brass.

Quella sera era stata presentata in anteprima mondiale, il thriller pop del 1967 con Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin. Il regista,, non aveva però potuto raggiungere il Lido per motivi di salute e a ritirare il premio al suo posto era stata proprio la moglie. Secondo la ricostruzione fornita daal Corriere del Veneto, dopo la proiezione la donna sarebbe tornata insieme a un'amica all'Hotel Excelsior, dove alloggiava. Le due si sarebbero fermate al Blue Bar per bere qualcosa prima di andare a dormire.

È proprio lì che Varzi avrebbe dimenticato la targa appena ricevuta. Se ne sarebbe resa conto soltanto la mattina seguente, tornando immediatamente al bar per cercarla. Del Premio Pietro Bianchi, però, non ci sarebbe stata più traccia.

“Quando mi sono svegliata alla mattina presto e mi sono accorta che avevo lasciato la targa al Blue Bar, sono andata subito a chiedere se l'avevano trovata” - Caterina Varzi

Il regista Tinto Brass con la stilista Fiorella Mancini, a Venezia. pic.twitter.com/EIR1lOv0eu — João Félix (@johnpaul6891) March 26, 2024

Da quel momento, secondo la versione della moglie di Brass, sarebbe iniziata anche una seconda spiacevole vicenda. Varzi sostiene di aver chiesto ripetutamente di poter verificare le telecamere di sicurezza e di parlare con un responsabile dell'hotel, senza però riuscire a ottenere l'aiuto che si aspettava. “Ho chiesto più e più volte se potevano visionare le telecamere, di parlare con il direttore o con un manager, ma nulla. Mi rimbalzavano dal bar alla reception all'ufficio oggetti smarriti e nessuno mi dava ascolto o voleva aiutarmi”, ha denunciato Varzi.

, contattato dal Corriere del Veneto sulla vicenda, ha fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni. Varzi è tornata dal marito a Isola Farnesee ha quindi sporto denuncia. Prima di rendere pubblica la vicenda avrebbe però, sperando che qualcuno dall'hotel potesse ricontattarla dopo aver verificato quanto accaduto.a che, stando al suo racconto, non sarebbe mai arrivata, ed alla fine la donna ha dovuto raccontare anche ache il premio appena ricevuto non era più con lei.

“Era molto felice del riconoscimento e ci è rimasto molto male, ma gli ho assicurato che troveremo una soluzione”, ha spiegato Varzi, che vorrebbe ora capire se sia possibile far realizzare, anche a proprie spese, una copia della targa. Il dispiacere è comprensibile anche per il valore simbolico del riconoscimento. Il Premio Pietro Bianchi, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani d'intesa con la Biennale, è stato attribuito quest'anno a Brass come omaggio a una carriera che ha attraversato oltre sessant'anni di cinema.

La Biennale conferma ufficialmente il regista come vincitore dell'edizione 2026. Un riconoscimento arrivato nell'edizione che ha premiato anche diversi film e protagonisti della Mostra, a partire dal Leone d'Oro assegnato a Woman Unknown, fino agli altri titoli che si sono divisi i principali riconoscimenti di Venezia 83. La serata del 1° settembre avrebbe quindi dovuto celebrare il ritorno al centro della Mostra di uno dei registi più anticonformisti del cinema italiano. Si è invece conclusa con un piccolo giallo che, a oltre due settimane di distanza, non sembra ancora avere trovato una soluzione: del premio consegnato a Tinto Brass, almeno per il momento, non c'è traccia.