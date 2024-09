Titanic: Kate Winslet svela nuovi dettagli sulla scena della porta, tra DiCaprio in ginocchio e il bisogno di andare in bagno

Pubblicazione: 28 settembre alle 13:00

Non c'è pace per Jack e Rose anche se sono passati quasi trent'anni dall'uscita del film Titanic. Ancora i fan non si danno pace per come è morto Jack, sostenendo che sulla porta ci si stava anche in due! Tanto che è dovuto intervenire lo stesso James Cameron a mostrare che non era possibile per Jack salvarsi.

Beh, quella è stata una situazione piuttosto imbarazzante... perché in quel momento l'acqua ci arrivava all'altezza della vita. Quindi, ogni volta chiedevo: "Posso andare a fare pipì?" E poi mi alzavo, scendevo dalla porta, camminavo fino al bordo della vasca, per circa 6 metri, e dovevo praticamente arrampicarmi fuori e poi ritornare di nuovo sulla porta. Era terribile.

Ora ancheè tornata a quella scena, svelando alcuni dettagli inediti:

L'acqua arrivava fino alla vita. Mi dispiace dirlo, ma Leo era in ginocchio. Non dovrei nemmeno dirlo, infatti Jimmy Cameron mi farà una telefonata. In realtà, la cosa incredibile dei bordi del serbatoio era che era un serbatoio infinito. C'era un flusso costante d'acqua e si sentiva questo suono continuo.

Ha poi aggiunto:

Ha inoltre specificato che, al tempo dell'uscita del film, una serie di eventi sfortunati le hanno impedito di godersi il successo:

Quando è stato presentato a Londra, stavo davvero male. Avevo una terribile intossicazione alimentare ed ero effettivamente in ospedale a Londra, davvero strano. E poi, quando è uscito negli Stati Uniti, ero al funerale di un fidanzato. Voglio dire, è orribile anche solo pensarci ora. E ovviamente non potevo perdermelo, quindi ho praticamente perso tutto ciò che riguardava l'uscita di Titanic, che non so, forse era il modo dell'universo di proteggermi o semplicemente di ricordarmi di fare le cose che contano?

Ha concluso dicendo che per lei parlare di quella scena non è un problema, mentre pensa che la sua co-star probabilmente "soffre di PTSD [disturbo da stress post-traumatico ndr]" per tutte le volte che è stata interrogata a proposito di quel momento.