Tom Cruise accolto dalla famiglia reale inglese: William e Kate alla premiere di Digger

Pubblicazione: 23 settembre alle 12:40

Il tappeto questa volta era nero, non rosso. Un dettaglio simbolico per una serata che ha mescolato il glamour hollywoodiano con la sobrietà regale britannica. Martedì sera, il cinema ODEON Luxe di Leicester Square a Londra ha ospitato la première mondiale di Digger, l'ultimo film con Tom Cruise, e tra gli ospiti d'onore spiccavano il principe William e la principessa Kate.





, come spesso accade quando la principessa del Galles fa la sua apparizione,. Kate ha scelto un abito da sera viola firmato Jenny Packham, lungo fino ai piedi, che le conferiva un'aura insieme elegante e maestosa. Ma sono stati i gioielli a rubare davvero la scena: un paio di orecchini di perle appartenuti a Lady Diana e, soprattutto, una collana a forma di cuore che ha fatto parlare gli esperti diSi tratta della Amethyst Sautoir Necklace della Regina Madre, un pezzo storico che risale al 1923. La collana fu un dono della regina Alessandra a Elizabeth Bowes-Lyon in occasione delle sue nozze, quasi un secolo fa. Il pendente combina perle, ametiste e diamanti in una composizione che evoca un'epoca di artigianalità raffinata. Anche la regina Camilla, in passato, aveva indossato lo stesso gioiello: era il 2012, alla première londinese di

Sul tappeto nero, Kate e William hanno conversato a lungo con Tom Cruise, visibilmente rilassato e sorridente. L'attore ha persino complimentato il principe per la sua giacca di velluto nero, un gesto che ha sciolto ulteriormente l'atmosfera. Cruise conosce i principi da diversi anni e il legame con la famiglia reale risale addirittura al 1997, quando partecipò ai funerali della principessa Diana.





, mente creativa dietro Digger, ha partecipato agli scambi. Il film, girato ai celebri Pinewood Studios vicino Londra, rappresenta una svolta nella carriera di Cruise. In una rara intervista rilasciata a GQ, l'attore ha dichiarato che Digger "è la sintesi di tutte le mie capacità. Non ho mai fatto nulla del genere prima". Ha aggiunto che si tratta del personaggio più complesso che abbia mai affrontato, un uomo d'affari del petrolio dai capelli grigi che deve rimediare al disastro ambientale che ha scatenato prima che sia troppo tardi.Questa première conferma ancora una volta comeKate e William, con la loro presenza, hanno conferito all'evento un'aura istituzionale, mentre Cruise e il resto del cast hanno portato il magnetismo di Hollywood. Il risultato è stato una serata che ha saputo bilanciare tradizione e innovazione, storia e spettacolo.