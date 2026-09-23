Tom Cruise accolto dalla famiglia reale inglese: William e Kate alla premiere di Digger
Kate Middleton sfoggia la collana di ametista della Regina Madre alla premiere londinese di Digger con Tom Cruise. Gioielli storici e red carpet reale.
Il tappeto questa volta era nero, non rosso. Un dettaglio simbolico per una serata che ha mescolato il glamour hollywoodiano con la sobrietà regale britannica. Martedì sera, il cinema ODEON Luxe di Leicester Square a Londra ha ospitato la première mondiale di Digger, l'ultimo film con Tom Cruise, e tra gli ospiti d'onore spiccavano il principe William e la principessa Kate.
Si tratta della Amethyst Sautoir Necklace della Regina Madre, un pezzo storico che risale al 1923. La collana fu un dono della regina Alessandra a Elizabeth Bowes-Lyon in occasione delle sue nozze, quasi un secolo fa. Il pendente combina perle, ametiste e diamanti in una composizione che evoca un'epoca di artigianalità raffinata. Anche la regina Camilla, in passato, aveva indossato lo stesso gioiello: era il 2012, alla première londinese di Skyfall, l'episodio di James Bond che celebrava i 50 anni della saga.
Sul tappeto nero, Kate e William hanno conversato a lungo con Tom Cruise, visibilmente rilassato e sorridente. L'attore ha persino complimentato il principe per la sua giacca di velluto nero, un gesto che ha sciolto ulteriormente l'atmosfera. Cruise conosce i principi da diversi anni e il legame con la famiglia reale risale addirittura al 1997, quando partecipò ai funerali della principessa Diana.
Questa première conferma ancora una volta come il cinema e la monarchia britannica continuino a intrecciarsi in un rapporto fatto di fascino reciproco. Kate e William, con la loro presenza, hanno conferito all'evento un'aura istituzionale, mentre Cruise e il resto del cast hanno portato il magnetismo di Hollywood. Il risultato è stato una serata che ha saputo bilanciare tradizione e innovazione, storia e spettacolo.