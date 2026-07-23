Tom Cruise, Cecchi Gori e la corsa in ospedale: il retroscena che in pochi conoscono

Pubblicazione: 23 luglio alle 13:43

Tom Cruise è conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese spettacolari sul grande schermo, per le scene d’azione senza controfigure e per il suo perfezionismo quasi leggendario. Ma anche una delle star più celebri di Hollywood è stata protagonista di episodi decisamente più quotidiani e surreali. Uno di questi risale alla fine degli anni Ottanta e vede coinvolto un nome importante del cinema italiano: Vittorio Cecchi Gori.

A riportare alla memoria l’aneddoto è stata, produttrice cinematografica ed ex moglie di Cecchi Gori, che nel podcast Fuori di Cabello, condotto daha raccontato un episodio avvenuto durante la lavorazione di, film diretto da Francesco Rosi nel 1990. In quei giorni a Palermo si incontrarono personalità molto diverse: da una parte il mondo della produzione italiana, dall’altra una giovane star americana destinata a diventare una leggenda. Tra gli ospiti presenti c’erano Tom Cruise e la moglie dell’epoca, oltre all’attoreIn un clima di amicizia e relax lontano dai ritmi del set, Cruise espresse un desiderio molto semplice:Il problema? Trovare qualcuno disposto a sfidarlo.

Non è un mistero che Tom Cruise sia un grande appassionato di sport americani, in particolare della pallacanestro NBA. L’attore, da sempre amante dell’attività fisica e delle sfide, voleva trascorrere qualche ora sul campo. Così venne organizzata una partita su un piccolo terreno all’aperto. La difficoltà era trovare giocatori all’altezza. Nessuno, tra le persone presenti, sembrava particolarmente esperto di basket. A quel punto entrò in scena Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico ma non certo un atleta professionista.

Tom Cruise in una scena di Mission Impossible - The Final Reckoning - Fonte: Eagle Pictures

Secondo il racconto di Rita Rusic, Cecchi Gori decise comunque di scendere in campo con grande entusiasmo, nonostante le sue scarse conoscenze della disciplina. L’occasione sembrava una semplice parentesi divertente tra amici, ma si trasformò presto in un episodio destinato a rimanere nella memoria. Durante la partita, infatti, arrivò il momento più imprevedibile.

. Un passaggio veloce, un movimento improvviso e qualcosa andò storto: Cecchi Gori cercò di ricevere la palla, ma il gesto atletico non ebbe l’esito sperato. L’impatto fu abbastanza forte da provocargli la frattura di un dito. Per qualche istante tutti rimasero immobili, preoccupati per le conseguenze dell’incidente. La stessa Rusic ha raccontato di aver temuto inizialmente qualcosa di molto più grave, vista la reazione improvvisa del produttore, caduto a terra dopo il colpo.

La situazione si risolse con una corsa al pronto soccorso e una lunga notte trascorsa in ospedale. Il protagonista involontario dell’incidente fu proprio Tom Cruise, anche se ovviamente non si trattò di un gesto volontario, ma soltanto della conseguenza di una partita amichevole giocata con troppa energia. Il dettaglio più curioso riguarda però la reazione dello stesso Cruise. Sempre secondo il racconto della produttrice, l’attore americano, invece di sentirsi responsabile, avrebbe rimproverato scherzosamente Cecchi Gori per essersi cimentato in uno sport che non conosceva abbastanza. Un momento quasi da commedia, perfettamente in linea con il carattere spontaneo di quella situazione.