Tom Cruise, dopo il flop di Digger arriva anche lo sfottò dal team di Melania Trump: “Abbiamo fatto meglio”

Pubblicazione: 08 ottobre alle 08:15

Per Tom Cruise il debutto di Digger al botteghino è già abbastanza difficile da digerire, ma adesso è arrivata anche una frecciata decisamente inattesa. A lanciarla è stato Marc Beckman, senior advisor di Melania Trump e produttore del documentario dedicato alla First Lady, che ha approfittato dei numeri del nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu per rivendicare un curioso primato.

ha infatti messocon quello di, il documentario diretto da Brett Ratner uscito nelle sale americane all'inizio del 2026. E scegliendo un parametro molto preciso, il risultato vede. “Su base per sala, Melania ha superato Digger di Tom Cruise di circa il 67%, nonostante sia uscito in circa la metà dei cinema”, ha scritto, ricordando inoltre che il film con Cruise

I numeri permettono di capire meglio da dove arrivi la provocazione, visto che nel suo weekend d'esordio, Melania aveva raccolto circa 7,16 milioni di dollari in 1.778 cinema nordamericani, raggiungendo una media di poco superiore ai 4.000 dollari per sala. Digger ha invece debuttato con circa 8 milioni di dollari distribuiti su 3.321 cinema, fermandosi a una media di circa 2.400 dollari per struttura.

Digger, fonte: Warner Bros.

Da questo punto di vista, quindi, il dato citato dal consigliere di Melania Trump è sostanzialmente corretto: il documentario ha registrato una media per sala superiore di circa il 67%. Il confronto, tuttavia, cambia parecchio se si osservano gli incassi complessivi, visto che nel rispettivo weekend d'apertura Digger ha comunque guadagnato più di Melania in Nord America. La frecciata arriva però nel momento peggiore possibile per il nuovo film di Tom Cruise, poiché Digger ha raccolto soltanto 8 milioni di dollari negli Stati Uniti e circa 20 milioni a livello mondiale nel primo weekend, numeri estremamente bassi considerando le dimensioni della produzione.

Il film sarebbe costato inizialmente, ma una lavorazione più lunga del previsto avrebbe fatto lievitare il budget fino a una cifra compresa tra. A questi andrebbero aggiunti circanella campagna promozionale globale. Secondo le stime circolate nell'industria,dovrebbe quindi raggiungere trasoltanto per arrivare al pareggio cinematografico. Dopo un'apertura da circa 20 milioni, l'obiettivo appare decisamente complicato e le perdite nelle sale potrebbero arrivare a

Numeri sorprendenti soprattutto considerando i nomi coinvolti. Digger segna infatti la collaborazione tra Cruise e il regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, autore di Birdman e Revenant - Redivivo. Nel film l'attore interpreta Digger Rockwell, un potentissimo magnate del petrolio costretto ad affrontare le conseguenze di un disastro che lui stesso ha contribuito a provocare.

MELANIA, The Film // By The Numbers Julia Robert’s & Leonardo DiCaprio MELANIA delivered extraordinary theatrical drawing power, rivaling some of Hollywood’s most recognizable stars. Opening in just 1,778 theaters, the documentary generated $7.16 million in its opening weekend and $11 million in its first seven days. Even more impressive was its efficiency. MELANIA generated $4,027 per theater during opening weekend—more than three times the per-theater performance of Julia Roberts’ recent wide release and approaching Leonardo DiCaprio’s, despite operating with less than half the theatrical footprint of a conventional Hollywood wide release. The results demonstrate something unmistakable: MELANIA did not need Hollywood-scale distribution to command a Hollywood-scale audience. — Marc Beckman (@MarcBeckman) October 6, 2026

Anche il risultato di Melania, però, va inserito nel giusto contesto. Il documentario aveva terminato la propria corsa con circa 16,6 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre Amazon MGM aveva investito cifre decisamente superiori tra l'acquisizione del progetto e la sua promozione. Il confronto scelto da Beckman riguarda quindi esclusivamente la media per sala del weekend d'esordio e non stabilisce quale delle due operazioni sia stata economicamente più redditizia.

Ma probabilmente non era quello il punto, poiché, il clamoroso passo falso di uno dei film più costosi dell'anno e di una star comel'occasione perfetta per tornare a rivendicare i risultati del documentario. Enon se l'è lasciata sfuggire.