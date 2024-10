Tom Cruise presto sul set del nuovo film di Alejandro González Iñárritu: le riprese il mese prossimo

Pubblicazione: 24 ottobre alle 08:43

Le riprese del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise, stanno per iniziare. Secondo quanto riporta Variety, infatti, la produzione dovrebbe iniziare già il mese prossimo nel Regno Unito.

Il film è ancora senza titolo, ma sarà il primo progetto in lingua inglese di Iñárritu da The Revenant . La sceneggiatura è scritta da lui assieme a Nicolas Giacobone e Alexander Dinelaris (Birdman) e Sabina Berman. Nulla sappiamo sulla trama, ma è il primo film con protagonista Tom Cruise da quando l'attore ha siglato un contratto per sviluppare progetti destinati al cinema con Warner Bros. Discovery all'inizio di quest'anno: l'attore torna quindi a lavorare assieme alla major con cui ha realizzato. Alla produzione anche Legendary Entertainment.

Nel cast figureranno anche Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde.

Fonte / Variety

Ricordiamo che il prossimo film di Tom Cruise sarà, dopo il quale ha in sviluppo un film d'azione in produzione con Universal, diretto da Doug Liman, che dovrebbe essere ambientato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il film di Iñárritu uscirà prima.