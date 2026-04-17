Tom Cruise torna a pilotare aerei, Top Gun 3 è realtà: tutto quello che devi sapere sul nuovo capitolo

Pubblicazione: 17 aprile alle 07:45

La notizia era nell'aria da mesi, sussurrata tra corridoi di Hollywood e conferenze stampa, ma ora è arrivata la conferma che i fan stavano aspettando: Top Gun 3 è ufficialmente in sviluppo. L'annuncio è arrivato durante la presentazione di Paramount al CinemaCon di Las Vegas, dove lo studio ha confermato che una sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura per il terzo capitolo della saga aviatoria che ha ridefinito il concetto di blockbuster action.



Tom Cruise tornerà a vestire i panni di Pete Maverick Mitchell, il pilota ribelle diventato leggenda che ha segnato generazioni di spettatori. Accanto a lui, come era prevedibile, ci sarà nuovamente Jerry Bruckheimer nelle vesti di produttore, lo stesso che ha orchestrato il successo monumentale di Top Gun: Maverick nel 2022. La coppia Cruise-Bruckheimer si è rivelata una formula vincente capace di generare 1,5 miliardi di dollari al box office globale, un risultato straordinario che ha dato nuova linfa al cinema in sala in un'epoca dominata dallo streaming.

Una scena di Top Gun Maverick, fonte: Paramount Pictures





Ehren Kruger aveva già co-firmato la scrittura di Maverick insieme a Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, e ora torna per dare continuità narrativa a una storia che ha saputo bilanciare nostalgia e innovazione. Il secondo capitolo era stato diretto da Joseph Kosinski, ma al momento non ci sono conferme sul suo coinvolgimento nel terzo film, lasciando aperta la questione della regia.



Top Gun: Maverick non è stato solo un successo commerciale, ma anche un trionfo critico. Il film ha ricevuto sei nomination agli Oscar, tra cui quella per Miglior Film, vincendo la statuetta per il Miglior Sonoro. Un riconoscimento che ha certificato la qualità tecnica di una produzione che ha spinto al massimo i confini delle riprese aeree pratiche, senza affidarsi eccessivamente agli effetti digitali. Cruise, da sempre fautore dello stunt reale, aveva personalmente pilotato alcuni dei jet da combattimento, rendendo ogni sequenza di volo un'esperienza viscerale per il pubblico.



Il secondo capitolo aveva ripreso la storia 36 anni dopo l'originale del 1986, mostrando Maverick tornare alla celebre scuola di volo Top Gun per addestrare una nuova generazione di piloti d'élite. Tra questi c'era Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, figlio di "Goose", il migliore amico di Maverick morto tragicamente nel primo film durante un'esercitazione. Il confronto emotivo tra i due personaggi, carico di sensi di colpa e rimpianti, aveva costituito il cuore pulsante della narrazione.

Top Gun Maverick, fonte: Paramount Pictures





Ora la domanda che tutti si pongono è: dove potrà andare la storia in un terzo capitolo? Cruise, in un'intervista rilasciata nel 2025 al programma australiano Today, aveva lasciato intendere che le possibilità narrative erano molteplici. "Stiamo pensando e parlando di diverse storie, di cosa potremmo fare e cosa è possibile" aveva dichiarato l'attore, aggiungendo che ci erano voluti 35 anni per capire come realizzare Top Gun: Maverick nel modo giusto. Una pazienza creativa che promette attenzione maniacale ai dettagli anche per il nuovo progetto.



Al momento non ci sono conferme sulla data di uscita né sul coinvolgimento di altri membri del cast di Maverick. Vedremo se Miles Teller tornerà come Rooster, o se altri piloti della squadra riappariranno nella storia. Tom Cruise, a 63 anni, non ha intenzione di appendere al chiodo la tuta da volo. Dopo aver completato quello che dovrebbe essere l'ultimo capitolo della saga Mission: Impossible, l'attore sembra pronto a dedicarsi nuovamente ai cieli e alle acrobazie aeree che lo hanno reso immortale.