Tom Cruise vuole realizzare un sequel di Giorni di Tuono replicando il successo di Maverick

Pubblicazione: 01 novembre alle 23:01

Dopo il successo di Top Gun: Maverick, Tom Cruise sta sviluppando l'idea di un sequel di Giorni di Tuono, il film di corse NASCAR del 1990 che all'epoca dell'uscita incassò 157 milioni di dollari in tutto il mondo dividendo la critica. Su quel set Cruise conobbe Nicole Kidman. L'attore è convinto di poter replicare il successo del sequel di Top Gun, e per questo ne starebbe parlando con la Paramount Pictures (che in passato propose un reboot televisivo, rifiutato da Cruise).

Fonte / THR

In questo momento lo studio sta cercando sceneggiatori, e non è detto che il progetto veda la luce: molto dipenderà dalla qualità del soggetto che verrà proposto (Cruise ha l'approvazione finale delle sceneggiature dei suoi progetti), ma anche dagli impegni dell'attore, che a breve inizierà le riprese del nuovo film senza titolo diper la Warner Bros. / Legendary Pictures e nel frattempo sta sviluppando un film conper la Universal ambientato nello spazio. Non solo: sta lavorando a un sequel diche è l'attuale priorità assoluta dell'attore e della Paramount.