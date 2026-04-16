Tom e Lola, ci sarà la terza stagione? Arrivano le dichiarazioni ufficiali che fanno sognare i fan

Pubblicazione: 16 aprile alle 07:00

Per i fan della serie franco-belga che su Giallo ha conquistato il pubblico italiano fin dal dicembre 2024, la risposta alla domanda più attesa è arrivata con un mese di anticipo rispetto alla fine della seconda stagione. Tom e Lola avrà una terza stagione. Non un'indiscrezione, non un rumor: una conferma ufficiale dalla protagonista stessa.

Una immagine di Tom e Lola

Gli ascolti che hanno convinto tutto

, che nella serie interpreta la capitana Lola Briand, lo ha dichiarato senza mezzi termini in un'intervista rilasciata ad AlloCiné a novembre 2025, mentre la stagione 2 non era ancora arrivata sui teleschermi: "" Una frase che rivela qualcosa di preciso sul rapporto di fiducia tra il cast, la produzione e France TV: il rinnovo era già stato firmato. Un segnale che raramente si vede nel panorama televisivo europeo.

Quella fiducia si è rivelata ben riposta. La stagione 2 di Tom e Lola ha raccolto su France 3 circa 3,6 milioni di spettatori a settimana, numeri che in Francia, per una serie crime in prima serata sulla terza rete, rappresentano un risultato solido e costante. La serie, prodotta da DEMD Productions con France Télévisions, Be-FILMS e RTBF, ha costruito la sua forza su una formula semplice ma efficace: procedural poliziesco mescolato a dinamiche familiari, con una coppia di protagonisti che funziona tanto sul piano investigativo quanto su quello emotivo.

Le riprese e il progetto parallelo di Dounia Coesens

, interpretato da, esono amici fin dal liceo, due poliziotti con approcci opposti costretti a lavorare fianco a fianco a Tolone. Lui, calmo e metodico, era capitano della Squadra Narcotici. Lei, energica e impulsiva, guida la Polizia Giudiziaria. Quando il matrimonio di Tom entra in crisi, Lola lo accoglie in casa con i suoi figli: da coinquilini diventano colleghi, e da colleghi qualcosa di più difficile da definire. È questo intreccio tra la vita privata e quella lavorativa a tenere incollati gli spettatori, stagione dopo stagione.

Il 15 gennaio 2026 era dunque la data fissata per l'inizio delle riprese della terza stagione. La Coesens ha confermato il calendario con la stessa naturalezza con cui ha parlato del suo nuovo progetto in parallelo: un 4x52 intitolato L'ombre de ton ombre, produzione TF1 che esplora il tema delle sparizioni volontarie, girata nel Nord della Francia tra Lille e Dunkerque. Un impegno che dimostra come l'attrice, già molto popolare in Francia grazie al ruolo di Jade Cassagne in Plus belle la vie, stia vivendo uno dei periodi più ricchi della sua carriera.

La serie Tom e Lola in Italia è trasmessa in prima visione su Giallo, con gli episodi disponibili anche in streaming su Discovery+. La prima stagione, composta da 12 episodi da circa 50 minuti, è arrivata sul canale italiano il 16 dicembre 2024. La seconda ha seguito lo stesso percorso, consolidando un pubblico affezionato che ora può guardare alla terza stagione con la certezza, rara nel mondo delle serie, che la storia continuerà.