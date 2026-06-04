Tom Holland ha affrontato una conversazione “molto scomoda” con Sony (c'entra Christopher Nolan)

Pubblicazione: 04 giugno alle 12:17

Ci sono momenti nella carriera di un attore in cui tutto può cambiare con una sola telefonata e per Tom Holland, quel momento è arrivato quando Christopher Nolan gli ha offerto un ruolo in Odissea, l'adattamento cinematografico dell'epopea omerica che ha fatto tremare i vertici di Hollywood. Ma c'era un problema: le date di produzione si sovrapponevano pericolosamente con quelle di Spider-Man: Brand New Day, il prossimo capitolo del franchise miliardario della Sony Pictures.

In una recente intervista rilasciata a GQ magazine, l'attore britannico ha sollevato il velo su quella che lui stesso ha definito una "conversazione molto scomoda" con i vertici della Sony. Una conversazione che avrebbe potuto costargli cara, ma che invece ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita professionale e personale.

Holland non ha avuto mezzi termini nel descrivere il dilemma che si trovava ad affrontare,: da una parte c'era Spider-Man, il personaggio che lo ha reso una star globale e che rappresenta uno degli asset più preziosi del cinema contemporaneo. Dall'altra Christopher Nolan, uno dei registi più visionari e rispettati del nostro tempo, che gli offriva quella che l'attore ha definito senza esitazioni "il lavoro di una vita".

Tom Holland in Spider-Man, fonte: Sony Pictures

La decisione non poteva essere rimandata. Holland ha preso il telefono e ha chiamato direttamente Tom Rothman, chairman e CEO di Sony Pictures Motion Picture Group:

"Ho detto a Chris: guarda, voglio fare questo film, ma se devo farlo, dovrò chiamare la Sony e avere una conversazione molto scomoda." - Tom Holland

Una mossa coraggiosa per un attore che, nonostante il successo straordinario, stava essenzialmente chiedendo a uno studio diper permettergli di lavorare con un altro regista per un altro studio. La risposta della Sony è arrivata, e ha sorpreso molti osservatori del settore, con lo studio giapponese che ha accettato di posticipare le riprese di, permettendo in questo modo addi immergersi completamente nell'universo epico creato da Nolan.

Precisiamo comunque che questa decisione non è stata dettata solo dalla buona volontà o dall'affetto per la propria star, visto che come ha spiegato lo stesso Holland, c'era un fattore chiave che ha reso possibile l'accordo: la reputazione di Christopher Nolan per quanto riguarda il rispetto dei tempi di produzione.

"Penso che uno dei motivi per cui la Sony è stata felice di spostare tutto è perché Chris ha quella reputazione: questo film non sforerà di cinque mesi, e in realtà non perderemo Tom per due anni. Con qualsiasi altro regista, sarebbe stata una conversazione leggermente diversa". - Tom Holland

Comunque la scommessa ha pagato per tutte le parti coinvolte, con Nolan che è riuscito effettivamente a concludere le riprese di Odissea rispettando alla perfezione il calendario previsto, dimostrando ancora una volta perché sia considerato uno dei filmmaker più affidabili dell'industria. Holland invece ha avuto appena due settimane di pausa tra la fine delle riprese del film di Nolan e l'inizio di quelle di Spider-Man: Brand New Day.

Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Il risultato di questa delicata operazione di incastro produttivo si vedrà molto presto sugli schermi di tutto il mondo. Odissea, con una durata inferiore rispetto agli film di Nolan, che debutterà nelle sale il 17 luglio, mentre Spider-Man: Brand New Day seguirà a distanza di sole due settimane, con una data di uscita fissata per il 31 luglio. Due film che rappresentano due facce diverse di Hollywood: da una parte il cinema d'autore ad alto budget di Nolan, dall'altra il blockbuster supereroico che ha definito un'intera generazione di spettatori.