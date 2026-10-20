Tom Holland prepara un film lontano dalla Marvel: sarà protagonista e produttore di un progetto ancora segreto

Pubblicazione: 20 ottobre alle 17:17

Dopo un periodo particolarmente intenso sul set, Tom Holland si prepara a esplorare un nuovo territorio cinematografico lontano dai supereroi Marvel. L’attore sarà protagonista e produttore di Penthouse, un thriller sviluppato da Sony Pictures che lo vedrà collaborare con Drew Pearce. Il progetto è ancora avvolto dal mistero, non sono stati svelati né la trama né i personaggi, ma il coinvolgimento diretto di Holland anche dietro le quinte rende l’annuncio particolarmente interessante. Nel frattempo, la star britannica continua a lavorare ad altri titoli molto attesi, tra cui il biopic dedicato a Fred Astaire.

Il nuovo progetto nasce mentre la carriera di Holland attraversa una fase particolarmente importante, segnata da produzioni ambiziose come Odissea di Christopher Nolan e dal ritorno nei panni dell’Uomo Ragno con Spider-Man: Brand New Day. Il suo legame con Marvel, del resto, non è destinato a interrompersi, oltre al futuro della saga dedicata a Peter Parker, sono previste le sue apparizioni in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, quest’ultimo atteso nelle sale il 15 dicembre 2027.

A dirigere il thriller sarà Drew Pearce, autore che conosce bene il cinema d’azione e le grandi produzioni hollywoodiane. Tra i suoi lavori figurano Iron Man 3 e The Fall Guy, mentre è coinvolto anche nella nuova versione di The Thomas Crown Affair, diretta da Michael B. Jordan. Per Penthouse, Pearce lavorerà a stretto contatto con Holland, che parteciperà alla scrittura oltre a ricoprire il ruolo di interprete e produttore. È un coinvolgimento più ampio rispetto a quello di un semplice protagonista, anche se, senza informazioni sulla storia, è ancora presto per capire quale direzione prenderà il film.

Per ora, Sony non ha comunicato dettagli sui personaggi, sulla possibile presenza di altri attori o sull'inizio delle riprese. Non esiste neppure una data d’uscita ufficiale, perciò qualsiasi previsione sui tempi di lavorazione sarebbe prematura. L’annuncio lascia intendere che lo studio voglia sviluppare un nuovo progetto con Holland, mentre resta da chiarire la priorità assegnata al sequel di Uncharted, anch’esso in fase di sviluppo. Il titolo Penthouse è l’unico indizio concreto sulla nuova produzione, che dovrà attendere ulteriori comunicazioni per svelare la propria identità.

Tom Holland is set to star and produce in ‘PENTHOUSE’ at Sony. Based on an original idea by Drew Pearce (‘Mission: Impossible - Rogue Nation’) and described as a thriller film. (via @DEADLINE) https://t.co/Dusj8crmPh — best of tom holland (@thollandrchives) October 19, 2026