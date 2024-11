Tony Todd è morto, addio a Candyman: il cordoglio di Virginia Madsen

Pubblicazione: 09 novembre alle 09:51

Tony Todd è morto: aveva 69 anni, le cause del decesso non sono note.

Nato nel 1954 a Washington, D.C., Todd è stato un attore poliedrico: tra i suoi primi ruoli sul grande schermo c’è quello del sergente Warren, tossicodipendente di eroina, nel capolavoro Oliver Stone, vincitore dell’Oscar come Miglior Film. Nella sua carriera ha recitato in oltre 240 tra film e serie tv. È comparso in classici come 21 Jump Street, MacGyver, Matlock, Law & Order, X-Files, Beverly Hills 90210, Xena: la principessa guerriera, La signora in giallo e serie di Star Trek come The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager.

Alto quasi due metri, sul grande schermo ha interpretato alcuni ruoli iconici: nel 1990 è stato Ben nel remake de La notte dei morti viventi, ma soprattutto nel 1992 ha interpretato l'inquietante assassino in Candyman, ruolo che ha ricoperto anche nel remake di Nia DaCosta del 2021. In 40 anni di carriera ha ricoperto vari ruoli in film horror: era per esempio Grange, braccio destro di Top Dollar, in Il corvo (1994) di Brandon Lee, e ha partecipato al franchise di Final Destination. Molte poi le parti in B-movie e come doppiatore.

Nelle ore successive alla notizia della scomparsa di Tony Todd, la sua co-star in Candyman, Virginia Madsen, ha condiviso un video su Instagram esprimendo il suo cordoglio. “Ehi, ragazzi, ho appena, appena, appena saputo di Tony, e io… non so cosa dire in questo momento. Ma sì, lo so. Dirò di più sul mio amato Candyman. Comunque, grazie per i vostri gentili auguri,” ha detto nel video. Nella didascalia del post leggiamo: “Amore mio. Rest in power in paradiso. Il grande attore Tony Todd ci ha lasciati ed è ora un angelo. Come lo era in vita. Maggiori dettagli più tardi, ma non posso ora. Ti voglio bene.”