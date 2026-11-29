Pubblicazione: 29 novembre alle 11:00

Nel panorama delle serie animate Netflix, pochi titoli hanno lasciato un'impronta profonda quanto Blue Eye Samurai. Debuttata nel novembre 2023, la produzione ha conquistato pubblico e critica grazie a un'animazione spettacolare, una narrazione che intreccia epica storica e combattimenti coreografati e personaggi dalla forte complessità psicologica. La storia segue Mizu, una guerriera dai tratti occidentali nel Giappone del periodo Edo, determinata a vendicarsi dei quattro uomini bianchi che potrebbero essere suo padre.

Il finale della prima stagione ha lasciato diversi interrogativi aperti. Dopo aver risparmiato Fowler, uno degli uomini coinvolti nella sua ricerca,. Nel frattempo, Taigen, la principessa Akemi e Ringo sono rimasti a Edo, con vicende personali e politiche ancora tutte da sviluppare.

La seconda stagione di Blue Eye Samurai debutterà su Netflix nel gennaio 2027. I nuovi episodi seguiranno Mizu nel suo viaggio verso l'Europa, dove continuerà a cercare gli uomini legati alle sue origini. C'è una novità nel formato, la nuova stagione sarà composta da sei episodi, due in meno rispetto agli otto del primo capitolo. Una scelta che ha suscitato qualche perplessità tra gli spettatori, anche se la durata degli episodi e la complessità dell'animazione potrebbero lasciare spazio a una narrazione comunque approfondita. La piattaforma ha confermato una terza stagione, destinata a concludere la storia.

Uno degli elementi che hanno reso la serie così apprezzata è il modo in cui racconta l'azione. I combattimenti non si affidano soltanto alla spettacolarità, ma mostrano la fatica, il dolore e le conseguenze fisiche degli scontri. Mizu non è un'eroina invincibile, le sue abilità sono il risultato di anni di allenamento e di una determinazione alimentata dalla sofferenza. Anche la qualità visiva contribuisce a distinguere la produzione dalle animazioni più tradizionali, avvicinandola per ambizione e resa cinematografica al grande cinema d'autore.

, guidato da Maya Erskine nei panni di Mizu e arricchito dalle interpretazioni di Masi Oka, George Takei e Kenneth Branagh. Il successo è confermato anche dai riconoscimenti, la serie ha ottenuto il 97% di recensioni positive dalla critica e il 93% dal pubblico su Rotten Tomatoes, oltre a sette nomination agli Annie Awards, con sei vittorie. Un risultato che testimonia la qualità artistica e tecnica di un progetto capace di conquistare anche gli spettatori meno abituati alle serie animate.

Il passaggio dal Giappone all'Europa rappresenta la principale novità narrativa della seconda stagione. Londra offrirà a Mizu un ambiente completamente diverso, nel quale dovrà confrontarsi con nuove regole sociali e con le domande legate alla propria identità. Resta da scoprire quale sarà il destino di Fowler e come proseguiranno le vicende dei personaggi rimasti in Giappone. L'appuntamento con gennaio 2027 promette di riaprire una storia che ha saputo unire vendetta, politica e introspezione, confermando le ambizioni di Netflix per una delle sue produzioni animate più apprezzate.