Tragedia sul set della serie tv God of War: incidente per il protagonista, ecco come sta

Pubblicazione: 17 luglio alle 12:41

La serie live action di God of War per Prime Video, uno dei progetti più attesi dagli appassionati di videogiochi e produzioni televisive di alto profilo, ha subito una battuta d'arresto significativa che costringerà la produzione a rivedere i propri piani. Ryan Hurst, l'attore scelto per interpretare Kratos, il leggendario dio della guerra protagonista della saga PlayStation, verrà sostituito a seguito di un infortunio occorso sul set lo scorso giugno.

God of War - Prime Video

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per chi seguiva con interesse l'evoluzione del progetto. Prime Video aveva infatti rilasciato appena a febbraio il primo sguardo ufficiale a Hurst nei panni di Kratos,e confermando che la produzione stava procedendo secondo i piani. L'infortunio dell'attore, la cui natura specifica non è stata resa pubblica, ha però, costringendo Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios a

Per Hurst, il ruolo di Kratos rappresentava un ritorno nell'universo di God of War dopo aver già prestato la voce al dio nordico Thor nel videogioco God of War: Ragnarok. Questo legame preesistente con la franchise aveva reso la sua scelta particolarmente significativa, creando un ponte tra il medium videoludico e quello televisivo. L'attore, noto per i suoi ruoli in produzioni come Sons of Anarchy, The Walking Dead e più recentemente The Abandons e il film The Odyssey di Christopher Nolan, sembrava la scelta ideale per incarnare la potenza fisica e la profondità emotiva del personaggio.

God of War - Prime Video

La sostituzione comporta conseguenze pratiche immediate e sostanziali per la produzione. Le scene già girate con Hurst dovranno essereche verrà scelto, un processo che inevitabilmenteSecondo le informazioni disponibili, Prime Video spera di rimettere in moto la macchina produttivauna volta completato il nuovo casting.in grado di interpretare un personaggio così iconico e fisicamente impegnativo: Kratos richiede una presenza scenica imponente, capacità atletiche notevoli e la profondità necessaria per dare vita a un personaggio complesso, diviso tra la sua natura divina e i tentativi di essere un padre migliore.

God of War ha ricevuto un ordine diretto per due stagioni da Amazon, segno della fiducia del colosso dello streaming nel potenziale del progetto. Ronald D. Moore, veterano della televisione noto per il suo lavoro su Battlestar Galactica e Outlander, è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner sotto il suo banner Tall Ship Productions. Frederick E.O. Toye dirigerà i primi due episodi, mentre la lista dei produttori esecutivi include nomi di peso come Maril Davis, Cory Barlog (director creativo dei videogiochi), Naren Shankar, Matthew Graham e rappresentanti di PlayStation Productions.

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla scelta del nuovo Kratos. Chi erediterà le Lame del Caos e il peso di incarnare uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi dovrà dimostrare non solo talento recitativo, ma anche la capacità di sostenere fisicamente un ruolo estremamente impegnativo e di conquistare una fanbase esigente e appassionata. La decisione di Prime Video nelle prossime settimane determinerà non solo il futuro immediato della produzione, ma potenzialmente il successo o il fallimento di un adattamento che molti considerano una delle scommesse più ambiziose del panorama televisivo attuale.