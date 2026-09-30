Trauma a Hollywood: diagnosticato un cancro al figlio di Christopher Reeve, cos'è successo
Will Reeve, giornalista 34enne, racconta come un nodulo al testicolo si è rivelato un tumore. La sua storia sulla diagnosi precoce che salva la vita.
Will Reeve, corrispondente di ABC News e volto noto di Good Morning America, ha 34 anni e una carriera brillante davanti a sé. Eppure, ad aprile di quest'anno, la sua vita ha preso una piega inaspettata. Tutto è cominciato sotto la doccia, in uno di quei momenti di routine quotidiana che raramente prestiamo attenzione. Ha notato qualcosa di anomalo: un nodulo, tenero al tatto, in una zona del corpo che gli uomini tendono a ignorare per imbarazzo o scaramanzia.
È stata sua moglie, Amanda Dublin Reeve, a insistere perché si sottoponesse a un'ecografia. Un gesto d'amore che si è rivelato salvavita. L'esame ha rivelato una massa. E da quel momento, la vita di Will è cambiata radicalmente. "Ho scoperto in tempo reale che avrei dovuto sottopormi a un'orchiectomia, cioè la rimozione del testicolo", ha spiegato il giornalista. Una notizia che arriva come un pugno allo stomaco, soprattutto quando viene comunicata così, senza filtri, senza tempo per metabolizzare.
La ragione di questa urgenza chirurgica è tanto medica quanto terrificante: quando un uomo presenta una massa in quella parte del corpo, non è possibile effettuare una biopsia. Il rischio è che, qualora si trattasse di cancro, l'ago della biopsia possa diffondere le cellule tumorali. Quindi si procede direttamente con l'intervento. Dieci giorni dopo la diagnosi, Will era già sul tavolo operatorio. Ha confessato di essere stato più nervoso per l'ignoto dell'intervento che per la consapevolezza opprimente di perdere per sempre una parte essenziale del suo corpo.
Dopo gli interventi, Will ha affrontato due cicli di chemioterapia. I sintomi che ha sperimentato durante il trattamento sono stati debilitanti: dolori ossei, ronzii alle orecchie, mal di testa costanti, sudorazioni notturne e coaguli di sangue. Un catalogo di sofferenze che ha vissuto in silenzio, lontano dai riflettori, proteggendo la sua privacy e quella della sua famiglia. Solo martedì, durante una puntata di Good Morning America, ha deciso di condividere la sua storia con il pubblico. L'8 settembre è stato dichiarato libero dal cancro.
Durante la trasmissione, Will ha spiegato come sia riuscito a evitare la perdita dei capelli grazie a un metodo di raffreddamento del cuoio capelluto, una tecnica che riduce l'afflusso di sangue ai follicoli durante la chemioterapia, proteggendoli dai farmaci citotossici. Ha anche rivelato un dettaglio intimo e carico di speranza: prima di iniziare le cure, ha congelato il suo sperma. Questo permetterà a lui e ad Amanda di ricorrere alla fecondazione in vitro per costruire la famiglia che desiderano.
Will porta un cognome pesante. È il figlio di Christopher Reeve, l'indimenticabile Superman del cinema, rimasto paralizzato dopo una caduta da cavallo nel 1995 e morto nel 2004 all'età di 52 anni. Sua madre, Dana Reeve, è morta di cancro ai polmoni nel 2006, appena due anni dopo la scomparsa del marito. Will aveva 13 anni quando è rimasto orfano di entrambi i genitori. Ha conosciuto il dolore presto, troppo presto. E forse anche per questo sa quanto sia preziosa la vita, quanto sia importante combattere, anche quando il corpo sembra tradire.
Will e Amanda si sono sposati a gennaio, circondati da amici e familiari al Rubell Museum di Miami, in Florida. Il loro fidanzamento era stato annunciato nel novembre 2024. Ora, a distanza di mesi, possono guardare al futuro con occhi diversi. Occhi che hanno visto la paura, ma anche la speranza. Che hanno attraversato la tempesta e ne sono usciti, più forti e più consapevoli.