Trauma a Hollywood: diagnosticato un cancro al figlio di Christopher Reeve, cos'è successo

Pubblicazione: 30 settembre alle 16:10

Will Reeve, corrispondente di ABC News e volto noto di Good Morning America, ha 34 anni e una carriera brillante davanti a sé. Eppure, ad aprile di quest'anno, la sua vita ha preso una piega inaspettata. Tutto è cominciato sotto la doccia, in uno di quei momenti di routine quotidiana che raramente prestiamo attenzione. Ha notato qualcosa di anomalo: un nodulo, tenero al tatto, in una zona del corpo che gli uomini tendono a ignorare per imbarazzo o scaramanzia.

Will Reeve e la moglie Amanda Dublin Reeve nella puntata di Good Morning America Fonte: YouTube

"Ero preoccupato, ma pensavo che sarebbe passato", ha raccontato in un'intervista a People pubblicata martedì. "Come accade spesso agli uomini giovani e sani come me, ho dato per scontato che non fosse nulla o che sarebbe sparito da solo". Settimane dopo, però, il nodulo era ancora lì. Immutato. Silenzioso, ma persistente.

È stata sua moglie, Amanda Dublin Reeve, a insistere perché si sottoponesse a un'ecografia. Un gesto d'amore che si è rivelato salvavita. L'esame ha rivelato una massa. E da quel momento, la vita di Will è cambiata radicalmente. "Ho scoperto in tempo reale che avrei dovuto sottopormi a un'orchiectomia, cioè la rimozione del testicolo", ha spiegato il giornalista. Una notizia che arriva come un pugno allo stomaco, soprattutto quando viene comunicata così, senza filtri, senza tempo per metabolizzare.

La ragione di questa urgenza chirurgica è tanto medica quanto terrificante: quando un uomo presenta una massa in quella parte del corpo, non è possibile effettuare una biopsia. Il rischio è che, qualora si trattasse di cancro, l'ago della biopsia possa diffondere le cellule tumorali. Quindi si procede direttamente con l'intervento. Dieci giorni dopo la diagnosi, Will era già sul tavolo operatorio. Ha confessato di essere stato più nervoso per l'ignoto dell'intervento che per la consapevolezza opprimente di perdere per sempre una parte essenziale del suo corpo.

, una forma rara di tumore testicolare. Secondo la Cleveland Clinic, questo tipo di neoplasia origina da cellule germinali anomale, quelle che in condizioni normali maturano diventando spermatozoi. Non è il tipo di cancro testicolare più comune, ma è certamente tra i più aggressivi.Il 10 giugno è stato sottoposto a un secondo intervento, durato sei ore, durante il quale gli sono stati rimossi decine di linfonodi dall'addome. Tre di questi linfonodi sono risultati positivi al cancro. "Ho capito che questo sarebbe stato un viaggio più lungo di quanto avessi immaginato", ha ammesso. Le parole pesano, quando dietro c'è la consapevolezza che il nemico non è stato ancora sconfitto del tutto.

Dopo gli interventi, Will ha affrontato due cicli di chemioterapia. I sintomi che ha sperimentato durante il trattamento sono stati debilitanti: dolori ossei, ronzii alle orecchie, mal di testa costanti, sudorazioni notturne e coaguli di sangue. Un catalogo di sofferenze che ha vissuto in silenzio, lontano dai riflettori, proteggendo la sua privacy e quella della sua famiglia. Solo martedì, durante una puntata di Good Morning America, ha deciso di condividere la sua storia con il pubblico. L'8 settembre è stato dichiarato libero dal cancro.

Durante la trasmissione, Will ha spiegato come sia riuscito a evitare la perdita dei capelli grazie a un metodo di raffreddamento del cuoio capelluto, una tecnica che riduce l'afflusso di sangue ai follicoli durante la chemioterapia, proteggendoli dai farmaci citotossici. Ha anche rivelato un dettaglio intimo e carico di speranza: prima di iniziare le cure, ha congelato il suo sperma. Questo permetterà a lui e ad Amanda di ricorrere alla fecondazione in vitro per costruire la famiglia che desiderano.

FULL INTERVIEW: Good Morning America’s @ReeveWill opens up about a deeply personal health battle he’s been facing for months. In a candid account, Reeve shares why he chose to make his journey public, hoping his experience will raise awareness and his story will help others. https://t.co/p3FF4WzS4i — Good Morning America (@GMA) September 29, 2026

La storia di Will Reeve non è solo quella di una malattia e di una guarigione., soprattutto per gli uomini, spesso educati a una mascolinità tossica che equipara la vulnerabilità alla debolezza. È anche la dimostrazione di come l'intervento tempestivo, anche quando arriva dopo settimane di procrastinazione, possa fare la differenza tra la vita e la morte.

Will porta un cognome pesante. È il figlio di Christopher Reeve, l'indimenticabile Superman del cinema, rimasto paralizzato dopo una caduta da cavallo nel 1995 e morto nel 2004 all'età di 52 anni. Sua madre, Dana Reeve, è morta di cancro ai polmoni nel 2006, appena due anni dopo la scomparsa del marito. Will aveva 13 anni quando è rimasto orfano di entrambi i genitori. Ha conosciuto il dolore presto, troppo presto. E forse anche per questo sa quanto sia preziosa la vita, quanto sia importante combattere, anche quando il corpo sembra tradire.

Will e Amanda si sono sposati a gennaio, circondati da amici e familiari al Rubell Museum di Miami, in Florida. Il loro fidanzamento era stato annunciato nel novembre 2024. Ora, a distanza di mesi, possono guardare al futuro con occhi diversi. Occhi che hanno visto la paura, ma anche la speranza. Che hanno attraversato la tempesta e ne sono usciti, più forti e più consapevoli.

Il cancro ai testicoli è una malattia che colpisce prevalentemente uomini giovani, tra i 15 e i 35 anni. È altamente curabile, soprattutto se diagnosticato precocemente, con tassi di sopravvivenza superiori al 95 percento. Eppure, molti uomini continuano a ignorare i sintomi per imbarazzo, paura o scarsa informazione.Perché quel nodulo sotto la doccia, quella sensazione che qualcosa non va, non deve mai essere ignorata.