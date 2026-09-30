Tre candidati a James Bond insieme in questa serie ingiustamente dimenticata (da recuperare)

Pubblicazione: 30 settembre alle 19:00

Il toto-Bond continua a infiammare le conversazioni tra gli appassionati di cinema. Mentre Amazon MGM rimane ermeticamente chiusa su tempistiche e decisioni definitive, la shortlist dei contendenti al ruolo di 007 si è progressivamente delineata nelle ultime settimane. Jack Lowden e Callum Turner figurano tra i favoriti, affiancati dal nome caldo di Jacob Elordi e dalla wild card Jack Barton. Ma c'è un dettaglio che pochi hanno notato: tre di questi attori, tutti britannici, hanno già condiviso il set in passato. E non in un progetto qualsiasi, ma in uno degli adattamenti televisivi più ambiziosi degli ultimi anni. La serie in questione è l'adattamento di Guerra e pace prodotto dalla BBC nel 2016, una miniserie in sei episodi che quest'anno ha compiuto dieci anni. Oltre a Lowden e Turner, il cast includeva James Norton, un altro nome che in passato era stato fortemente associato al ruolo di James Bond, prima che il casting prendesse direzioni diverse.





. L'adattamento, scritto da Andrew Davies, riusciva nell'impresa di condensare oltre mille pagine senza tradire lo spirito tolstojano, mantenendo intatta la riflessione sui grandi temi: amore, guerra, destino, ricerca di senso.. I tempi del casting si stanno allungando, segno che la scelta non è affatto scontata e che i produttori stanno valutando ogni sfumatura: presenza scenica, versatilità, capacità di incarnare un'icona che ha attraversato generazioni mantenendo intatta la propria rilevanza culturale.

Rivedere Lowden, Turner e Norton in Guerra e pace offre oggi un'opportunità preziosa: osservare questi attori in un contesto che richiede esattamente le qualità necessarie a un interprete di Bond. Carisma, capacità di gestire scene d'azione e momenti di vulnerabilità, eleganza formale e intensità emotiva. La serie dimostra quanto ciascuno di loro possieda un registro interpretativo articolato, in grado di passare dal dramma intimista alla spettacolarizzazione senza soluzione di continuità. La coincidenza che vede tre potenziali James Bond riuniti in un classico della letteratura russa non è solo un aneddoto curioso per cinefili. È la dimostrazione di come il talento britannico continui a formarsi attraverso progetti ambiziosi, capaci di mettere alla prova gli attori su più livelli. Se uno di loro dovindosserà lo smoking di 007, avrà già dimostrato di saper gestire la complessità di un personaggio stratificato, di saper esistere in contesti visivi maestosi e di poter sostenere il peso di un'eredità culturale ingombrante.



Ottobre diventa quindi un mese interessante per chi vuole approfondire il proprio sguardo critico sul futuro del franchise bondiano. Mentre i bookmaker continuano ad aggiornare le quote e i social media alimentano speculazioni, Guerra e pace offre materiale concreto su cui basare le proprie preferenze. Non si tratta di prevedere chi verrà scelto, ma di capire cosa ciascun candidato potrebbe portare a un ruolo che è molto più di un semplice action hero.