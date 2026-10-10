Trieste Science-Fiction Festival ospiterà la Sci-fi Academy: il workshop per comprendere il dietro le quinte della critica cinematografica

Pubblicazione: 10 ottobre alle 16:58

Cari lettori, vi piacerebbe scoprire cosa significa lavorare dietro le quinte di un festival cinematografico e conoscere tutti i trucchi del mestiere direttamente dai migliori professionisti del settore? Bene, perché sta per arrivare l'iniziativa che fa per voi. Dal 3 all'8 novembre, nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival, si terrà la Sci-Fi Academy, un'accademia che permetterà ai partecipanti di scoprire come si organizza e si gestisce un festival dedicato al cinema fantascientifico.

L'iniziativa, di cui, proporrà una serie di workshop e incontri con professionisti del settore, oltre ad attività pratiche dedicate alla comunicazione cinematografica, alla realizzazione di contenuti digitali e alla gestione di eventi culturali. Il programma èiscritti a qualsiasi facoltà, di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Per partecipare è previsto un contributo di 100 euro, che comprende l'accredito per assistere alle proiezioni e prendere parte agli eventi del festival (TS+FF 26), oltre all'alloggio presso il campus CX di Trieste per l'intera durata dell'iniziativa. Candidarsi è semplice: basta inviare un'e-mail all'indirizzo [email protected], allegando una breve presentazione personale e un curriculum vitae aggiornato. Le candidature saranno successivamente valutate attraverso un processo di selezione che prevede un colloquio conoscitivo da remoto.

Detto questo, non resta che rimboccarsi le maniche e candidarsi. Si tratta di un'occasione preziosa per approfondire a 360 gradi il funzionamento di questo settore e acquisire un'esperienza formativa difficilmente replicabile altrove e conoscere da vicino anche la realtà di Badtaste.it, condividendo con noi un percorso di crescita professionale.