Tu sì que vales, le anticipazioni di stasera: giudici scatenati tra musica e grandi performance su Canale 5
Tutte le anticipazioni di Tu sì que vales per la puntata di stasera su Canale 5: tra esibizioni internazionali, giudici scatenati e una gara di lip-sync imperdibile.
Il sabato sera televisivo si accende ancora una volta all'insegna del grande intrattenimento. Stasera, in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento imperdibile con Tu sì que vales, lo show di punta di Mediaset che continua a conquistare milioni di telespettatori grazie a un mix perfetto di talento, emozioni e sano divertimento. Sul palco dello show più amato del weekend sfileranno i consueti performer straordinari: artisti e talenti provenienti da ogni angolo del pianeta pronti a stupire il pubblico e a convincere l'inflessibile giuria.
A valutare le performance, come sempre, c'è il parterre d'eccezione composto da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. A completare la squadra dei giudici c'è l'insostituibile Sabrina Ferilli, custode e portavoce della giuria popolare, pronta a regalare siparietti esilaranti e reazioni spontanee che sono ormai il marchio di fabbrica della trasmissione.
Ma le sorprese non finiscono qui. Anche in questa puntata i giudici metteranno da parte per un momento i giudizi tecnici per dare spazio alla creatività e alla pura ironia. I protagonisti del bancone si cimenteranno infatti in una nuova e scoppiettante gara di lip-sync, interpretando alcuni dei brani evergreen più amati di sempre con costumi, coreografie e performance tutte da ridere. A giudicare questa speciale sfida musicale a suonar di playback e a decretare la coppia vincitrice della serata sarà la splendida showgirl Belen Rodríguez.