Tu Si Que Vales stasera su Canale 5: anticipazioni, esibizioni e gli ospiti per il lip sync

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:02

Il sabato sera dell'ammiraglia Mediaset si accende nuovamente con le emozioni, il divertimento e la spettacolarità di Tu Si Que Vales. Oggi, sabato 14 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo, imperdibile appuntamento con il talent show più amato del piccolo schermo, pronto a regalare al pubblico ore di puro intrattenimento tra performance mozzafiato e momenti di grande comicità. A fare gli onori di casa sul palco del programma ritroviamo il consolidato trio di conduttori composto da Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Toccherà a loro introdurre i concorrenti provenienti da ogni angolo del pianeta e accogliere le storie di artisti di tutte le età, pronti a mettersi in gioco per conquistare il favore dei giudici e del pubblico in studio. La formula vincente dello show resta invariata: celebrare il talento in ogni sua possibile sfaccettatura. Nel corso della puntata di staseraattraverso le discipline più disparate.

Sul palco si alterneranno maestri della magia e dell'illusionismo, abili giocolieri, acrobati capaci di sfidare le leggi della gravità, fino ad arrivare a dimostrazioni sportive e prove di arti estreme ad alto tasso di adrenalina. A osservare con attenzione e a valutare ogni singola performance ci sarà la collaudata e affiatata giuria formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Come sempre, un ruolo determinante spetterà anche a Sabrina Ferilli, chiamata a vestire i panni di presidente della giuria popolare e a farsi portavoce del sentimento del pubblico presente in studio, tra commenti ironici e immancabili siparietti con i colleghi al bancone.

Oltre alle esibizioni dei talenti in gara, uno dei momenti più attesi dai telespettatori è senza dubbio quello dedicato alla divertentissima gara di lip sync. In questa parentesi tutta da ridere, i protagonisti del programma abbandonano temporaneamente i panni dei severi giurati per trasformarsi in performer, divertendosi a imitare e interpretare in playback grandi icone e star della musica internazionale.

Per rendere la sfida ancora più avvincente e imparziale, la puntata di sabato 14 novembre vedrà la partecipazione di un volto amatissimo dal pubblico di Canale 5: sarà infattcon l'arduo compito di valutare le doti interpretative dei cinque giurati e decretare il vincitore assoluto della sfida musicale.

L'appuntamento con Tu Si Que Vales è fissato per stasera, in prima serata su Canale 5, e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere anche i momenti salienti e le esibizioni più spettacolari della serata.