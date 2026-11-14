Tu Si Que Vales stasera su Canale 5: anticipazioni, esibizioni e gli ospiti per il lip sync
Tutte le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 14 novembre, di Tu Si Que Vales su Canale 5: conduttori, giuria, esibizioni e gli ospiti.
Il sabato sera dell'ammiraglia Mediaset si accende nuovamente con le emozioni, il divertimento e la spettacolarità di Tu Si Que Vales. Oggi, sabato 14 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo, imperdibile appuntamento con il talent show più amato del piccolo schermo, pronto a regalare al pubblico ore di puro intrattenimento tra performance mozzafiato e momenti di grande comicità. A fare gli onori di casa sul palco del programma ritroviamo il consolidato trio di conduttori composto da Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.
Sul palco si alterneranno maestri della magia e dell'illusionismo, abili giocolieri, acrobati capaci di sfidare le leggi della gravità, fino ad arrivare a dimostrazioni sportive e prove di arti estreme ad alto tasso di adrenalina. A osservare con attenzione e a valutare ogni singola performance ci sarà la collaudata e affiatata giuria formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Come sempre, un ruolo determinante spetterà anche a Sabrina Ferilli, chiamata a vestire i panni di presidente della giuria popolare e a farsi portavoce del sentimento del pubblico presente in studio, tra commenti ironici e immancabili siparietti con i colleghi al bancone.
Oltre alle esibizioni dei talenti in gara, uno dei momenti più attesi dai telespettatori è senza dubbio quello dedicato alla divertentissima gara di lip sync. In questa parentesi tutta da ridere, i protagonisti del programma abbandonano temporaneamente i panni dei severi giurati per trasformarsi in performer, divertendosi a imitare e interpretare in playback grandi icone e star della musica internazionale.
L'appuntamento con Tu Si Que Vales è fissato per stasera, in prima serata su Canale 5, e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere anche i momenti salienti e le esibizioni più spettacolari della serata.