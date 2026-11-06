Tutta un'altra vita: di chi è la villa del film e dove si trova la magnifica location

Pubblicazione: 06 novembre alle 20:00

Tra le commedie italiane recenti capaci di mescolare risate e spunti di riflessione, Tutta un’altra vita, il film del 2019 diretto da Alessandro Pondi e con protagonista un esilarante Enrico Brignano, occupa un posto speciale. Al centro della storia c'è Gianni, un tassista romano insoddisfatto della sua routine che, per una serie di circostanze, si ritrova a custodire le chiavi di una villa megagalattica. Credendo di poter svoltare l'esistenza, decide di fingersi il ricco proprietario, dando il via a una settimana di lussi sfrenati, feste e incontri inaspettati (tra cui la bella Lola, interpretata da Ilaria Spada).

Ma la domanda che in tanti si pongono riguardando il film è:nella realtà? All'interno della finzione cinematografica, la sfarzosa residenza appartiene a un personaggio benestante che parte per un viaggio, lasciando incustodito un vero e proprio paradiso terrestreNella trama, l'illusione di Gianni si regge proprio sulla temporanea assenza dei legittimi proprietari, i quali, allo scadere della settimana fatidica, faranno inevitabilmente ritorno costringendo il protagonista a fare i conti con la dura realtà.

Dal punto di vista puramente logistico e di produzione, la villa scelta dal regista per rappresentare questo nido di ricchezza sfrenata è una magnifica proprietà immobiliare privata realmente esistente, utilizzata spesso nel settore audiovisivo per spot, cataloghi e set cinematografici grazie alla sua architettura moderna e agli spazi esterni scenografici. Se vi state chiedendo dove sia posizionata geograficamente questa dimora da sogno, le riprese non si sono spinte troppo lontano dal fulcro produttivo del cinema italiano. La villa si trova infatti a Roma, e più precisamente in Via Stesicoro 29.

L'immobile è immerso nella tranquillità di una nota ed esclusiva area residenziale della periferia sud-occidentale della Capitale: il quartiere Axa, situato strategicamente non distante dal litorale di Ostia e dai principali snodi stradali romani. Una zona caratterizzata da villette immerse nel verde e architetture imponenti che si è rivelata la cornice perfetta per dare vita al sogno (destinato a svanire) di un comune tassista trasformato temporaneamente in milionario.