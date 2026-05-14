Tutti parlano di lei: chi è la cantante, star di Un posto al sole australiano, che potrebbe vincere l'Eurovision 2026

Pubblicazione: 14 maggio alle 21:30

Delta Goodrem è la rappresentante dell'Australia all'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna e questa sera, con diretta su Rai 2 a partire dalle 20.15, la cantante, scelta dall'emittente SBS, gareggerà nella seconda semifinale della competizione canora, quella che di fatto stabilirà la griglia della finale di sabato prossimo. L'interprete si esibirà con il brano Eclipse, una ballad pop che a giudicare dai commenti sui social e dai primi ascolti da parte dei giornalisti si candida alla vittoria della gara.

Nata a Sydney il 9 novembre del 1984, sotto il segno dello Scorpione, Delta Goodrem firma il suo primo contratto discografico a soli 15 anni. La consacrazione arriva nel 2003 con l'album di debutto Innocent Eyes, che vende circa quattro milioni di copie in patria. Delta non conquista il pubblico solo con la sua voce dalla grande estensione, ma anche per la personalità mostrata al piano, che suona spesso a piedi nudi. Poco dopo l'uscita del disco, però, Goodrem si trova a vivere una grave situazione personale: le viene diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Trascorre gran parte del 2003 e del 2004 tra cure e convalescenza, lontana dai palchi e nel 2018 si aggrava ulterirormente per la paralisi di un nervo della lingua.

Un problema chee che sarà fonte di ispirazione del singolo Paralyzed, uscito nel 2020. Nel corso della carriera, Delta Goodrem ha collezionato nove ARIA Awards, i premi musicali più prestigiosi in Australia, e, che ha anche interpretato in un biopic televisivo. Per otto stagioni, poi, è stata coach a The Voice Australia, e in precedenza aveva partecipato alla soap Neighbours, istituzione della TV australiana che ha ispirato il nostro Un posto al sole e che, negli anni, ha visto nel cast anche Margot Robbie e Kylie Minogue.

Eclipse, il brano scelto per Vienna, è stato composto durante le feste natalizie del 2025, subito dopo l'invito ufficiale di SBS, la Special Broadcasting Service e racconta una grande storia d'amore attraverso la metafora dei pianeti che si allineano in un momento voluto dal destino; chissà se Delta Goodrem riuscirà a portare l'Australia alla prima, storica, vittoria dell'Eurovision Song Contest.

Il miglior piazzamento è stato, finora, il secondo posto di Dami Im nel 2016 con Sound of Silence. E per chi si chiedesse cosa ci fa l'Australia in una gara canora europea, la risposta è che la(UER). E dopo l'invito a partecipare nel 2015, in occasione dei 60 anni dello spettacolo, l'Australia è diventata (come Israele) un finanziatore dello show.