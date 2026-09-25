Tutti vogliono Letterboxd: trattative da 300 milioni con A24 e New York Times

Pubblicazione: 25 settembre alle 18:11

La piattaforma social punto di riferimento per la cinefilia sta vivendo un momento di svolta, attirando i più grandi nomi dell'intrattenimento e dei media mondiali. L'imminente cessione della sua quota di maggioranza sta scatenando un'asta che potrebbe ridefinire i rapporti tra pubblico giovanile, critica e distribuzione. Comprendere le dinamiche economiche ed etiche di questo passaggio offre uno spunto fondamentale per analizzare il mercato digitale contemporaneo.

rappresenta l'evoluzione globale del genere cinema in chiave social network., la piattaformadi catalogare visioni, creare watchlist,e accedere a un servizio di noleggio di titoli indipendenti e inediti.

L'interesse finanziario è esploso dopo la decisione della holding canadese Tiny di vendere il proprio 60% acquisito nel 2023. Con la supervisione della banca d'affari LionTree, le trattative stimano la società oltre i 300 milioni di dollari: una cifra pari a venti volte i profitti previsti per il 2026 (circa 15 milioni di dollari).

A24, Sony and The New York Times are among the companies who have submitted interest in acquiring Letterboxd.



Bidding starts at $300M.



(Source: https://t.co/BWE0dWadJ1) pic.twitter.com/fwMgiOhwSa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2026

La corsa alla quota di Tiny vede contendersi il campo da diversi settori: colossi dello streaming e major come Netflix, Sony Pictures Entertainment e Paramount Skydance. Nomi dell'editoria e del cinema indie come A24 e il New York Times (che mantiene il riserbo tramite la portavoce Katie Hill) fondi come TPG, imprenditori come Alexis Ohanian e il gruppo Versant Media (proprietario di Rotten Tomatoes), ritiratosi dopo i primi contatti.

A rendere Letterboxd un fenomeno così ambito è la sua attrattiva verso la fascia 18-24 anni, conquistata organicamente senza spese pubblicitarie.. Tuttavia, resta aperto il nodo dell'indipendenza: un'eventuale acquisizione da parte di un colosso della produzione rischierebbe di compromettere la percezione di neutralità delle recensioni e della promozione dei titoli, replicando i dubbi già visti con la gestione storica di Rotten Tomatoes. I fondatori originali, ancora proprietari del restante 40%, saranno decisivi in qualsiasi scelta finale.

I creatori originali Buchanan e von Randow, che conservano il restante 40% delle quote sociali di Letterboxd, dovranno avallare qualsiasi decisione strategica sul futuro della società. La questione più complessa riguarda però l'imparzialità del servizio: la potenziale acquisizione da parte di uno studio di produzione o di un colosso dello streaming solleva il timore di un palese conflitto di interessi.

Il pubblico e la comunità di utenti potrebbero infatti dubitare della neutralità degli algoritmi e della promozione dei contenuti, ipotizzando trattamenti di favore verso le opere prodotte dalla futura proprietà, riproponendo le medesime perplessità storicamente sorte attorno al controllo societario esercitato su aggregatori di recensioni come Rotten Tomatoes.