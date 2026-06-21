Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 22-26 giugno: i fratelli Eren travolti da una svolta drammatica

Pubblicazione: 21 giugno alle 10:30

Le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5 dal 22 al 26 giugno, promettono una settimana carica di tensione, emozioni e scelte sempre più difficili per i fratelli Eren. La soap turca continua a conquistare il pubblico italiano con un intreccio sempre più serrato tra povertà, ingiustizie e legami familiari messi costantemente alla prova. Dopo gli eventi drammatici che hanno segnato la perdita dei genitori, Kadir, Ömer, Asiye ed Emel si ritrovano ancora una volta al centro di nuove difficoltà economiche e morali.

La situazione si complica quando Kadir decide di compiere un gesto forte e simbolico: restituire il denaro ricevuto da Akif,, della morte del padre Veli. Una scelta che riaccende lo scontro con il potente imprenditore e che mette i fratelli in una posizione ancora più fragile. Nel frattempo, le condizioni di salute della piccola Emel peggiorano rapidamente: la situazione è preoccupante e difficile da gestire per i giovani protagonisti.

La bambina si ammala gravemente e i medici temono l’arrivo di una polmonite. Per riuscire a comprare medicinali e beni di prima necessità, i fratelli sono costretti a compiere un sacrificio doloroso: vendere i propri cellulari, simbolo della loro unica connessione con una vita normale. Inoltre un nuovo intreccio di potere e ricatti si sviluppa attorno ad Akif, quando due operai entrano in possesso di un video compromettente sulla lite avvenuta nei giorni precedenti. Il materiale potrebbe inchiodarlo, ma il tentativo di estorsione non va come previsto e la situazione degenera fino a un violento scontro che coinvolge lo stesso imprenditore.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni-foto Mediasetinfinity

La vita dei fratelli Eren si complica anche sul fronte sociale. Grazie a una serie di circostanze, Ömer, Asiye e i loro cugini riescono a ottenere l’accesso a un prestigioso ed esclusivo istituto privato. Tuttavia, il primo giorno di scuola si trasforma rapidamente in un incubo. Il divario sociale tra i nuovi arrivati e la ricca gioventù della Istanbul bene emerge con violenza. Ömer e Asiye diventano immediatamente il bersaglio delle angherie e del bullismo di Doruk e Berk, i leader indiscussi della scuola, decisi a umiliare i ragazzi Eren per le loro origini umili.

Le tensioni raggiungono livelli di guardia nei corridoi dell'istituto, mettendo a dura prova la pazienza e l'orgoglio dei fratelli. Ma una svolta inaspettata rischia di rompere i precari equilibri:per il dramma dei ragazzi, decide di contrastare l'atteggiamento ostile dei compagni e invita ufficialmente i fratelli Eren alla sua imminente festa di compleanno. Un invito che accenderà nuove gelosie e che promette di scatenare un vero e proprio terremoto nei prossimi appuntamenti.

Tutto per la mia famiglia, al pari di altre soap turche di successo, conferma la sua capacità di unire dramma e sentimento, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e consolidandosi tra le serie più seguite del daytime di Canale 5.