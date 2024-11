Twilight of the Dead: Milla Jovovich protagonista dell'ultimo film di zombie di George A. Romero

Pubblicazione: 05 novembre alle 16:55

Twilight of the Dead concluderà la lunga serie sugli zombie di George A. Romero e avrà alla regia Brad Anderson (L'uomo senza sonno, The Call). Dopo aver scoperto, ormai più di un anno fa, che il film aveva finalmente trovato un produttore (la Roundtable Entertainment), adesso abbiamo delle nuove e interessanti novità.

Il film, ricordiamo, sarà l'ultimo film della saga cominciata nel 1968 col seminale La notte dei morti viventi. L'autore stava lavorando da tempo al progetto con l'italiano Paolo Zelati, che - dopo la morte di Romero - aveva chiesto alla moglie Suzanne Romero il permesso di continuare a sviluppare la storia, poi ultimata insieme agli sceneggiatori Joe Knetter e Robert L. Lucas.

Milla Jovovich, nota per il suo ruolo in Resident Evil, sarà infatti la protagonista del progetto, mentre Betty Gabriel la affiancherà in questo capitolo finale.

Vedo questo film allo stesso modo di altri capolavori del thriller post-apocalittico, come Io sono leggenda, A Quiet Place, The Road e The Last of Us. Ossia delle storie di genere tanto emozionanti quanto intense.

Le aspettative sono elevate. Si attende una storia che non sia solo l'ennesimo thriller post-apocalittico, ma che sappia anche riflettere sul lato oscuro della natura umana. Il registaha affermato di essersi commosso leggendo la prima stesura della sceneggiatura, perché presentava un mix di elementi horror e anche emotivi. Ha inoltre aggiunto che:

"È con grande piacere che lavoro con i miei collaboratori di Roundtable per portare finalmente ai fan l'ultimo capitolo della saga dei Morti di George A. Romero" ha commentato invece Suzanne Desrocher-Romero, vedova di Romero e fondatrice della George A. Romero Foundation. "È ciò che i fan hanno a lungo desiderato e, con Brad Anderson al timone, sarà sensazionale".

Milla Jovovich sembra essere molto adatta al ruolo. La sua capacità di primeggiare sullo schermo e rendere la profondità emotiva dei suoi personaggi pare fondersi perfettamente con la regia accurata e visionaria di Brad.

Insomma, potrebbero esserci abbastanza presupposti per un finale che riesca a essere qualcosa di più di una semplice storia di zombie. E che possa anche essere amato come i suoi predecessori.