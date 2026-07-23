Ultimo porta il concerto di Tor Vergata al cinema il 22 settembre: perché questa data non è un caso

Pubblicazione: 23 luglio alle 13:06

Dopo aver scritto una pagina destinata a entrare nella storia della musica italiana con il concerto di Tor Vergata davanti a 250 mila spettatori, Ultimo è pronto a riportare quelle emozioni sul grande schermo. Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata sarà infatti distribuito nelle sale cinematografiche dal 22 al 30 settembre, permettendo ai fan di rivivere uno degli eventi live più imponenti mai organizzati nel nostro Paese. Ma c'è una domanda che molti si stanno ponendo: perché proprio il 22 settembre? Dietro questa scelta potrebbe esserci più di una semplice esigenza di calendario.

Per chi segue il cantautore romano fin dagli esordi, quel giorno segnato sul calendario fa vibrare corde emotive ben precise. Il 22 settembre non è infatti una data casuale nelpiù iconici e amati, pubblicato nel 2020 e diventato un vero e proprio manifesto per centinaia di migliaia di persone. La canzone parla della voglia di ripartire, di lasciarsi alle spalle le macerie e di ritrovare la luce. Con il passare del tempo, questo giorno si è trasformato in una sorta di festa nazionale non ufficiale per la sua fanbase, che ogni anno si ritrova online e dal vivo per celebrare il brano. Inoltre è il giorno di fondazione della propria etichetta indipendente.

Fissare il debutto del film in sala proprio in questa ricorrenza significa trasformare la semplice visione di un concerto in un rito collettivo, dove la musica proiettata sullo schermo si fonde con le emozioni reali del pubblico. Il film evento non si limiterà a riproporre la scaletta e i grandi successi cantati a Tor Vergata di fronte a una marea umana da record. La pellicola offrirà un'esperienza immersiva a trecentosessanta gradi, arricchita da un audio potente studiato appositamente per le sale e da immagini ad alta definizione capaci di far rivivere l'energia di quella notte estiva.

Ampio spazio sarà dedicato ai retroscena mai visti prima, mostrando la tensione del backstage, la preparazione minuziosa prima di salire sul palco, i momenti di intimità con la band e gli sguardi carichi di emozione dei fan accorsi da ogni parte d'Italia. La programmazione nei cinema sarà strutturatail che preannuncia sale gremite e un'atmosfera del tutto simile a quella dei grandi stadi. Inoltre secondo alcuni rumors il cantante romano regalerà ai suoi fans un nuovo inedito: il brano che ha scritto subito dopo la fine del concerto evento.

Per chi c'era e vuole riprovare la pelle d'oca di quella serata, ma anche per chi non è riuscito a conquistare un biglietto per il live, l'appuntamento al cinema del 22 settembre si preannuncia come una delle uscite più travolgenti e attese della stagione.