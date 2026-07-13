Un amatissimo membro dei New Avengers sarà in Spider-man: Brand New Day (e i fan sono visibilio)

Pubblicazione: 13 luglio alle 18:02

Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere promosso come un film solista dedicato all'Uomo Ragno, ma dietro le quinte si sta preparando qualcosa di molto più grande. Quello che sembrava un capitolo intimo della saga di Peter Parker si sta trasformando in uno dei crossover street-level più ambiziosi mai realizzati nel Marvel Cinematic Universe. Il mondo intero potrebbe aver dimenticato l'esistenza di Peter Parker dopo gli eventi di No Way Home, ma il nostro amichevole arrampicamuri di quartiere sta per diventare più popolare che mai.

Hawkeye - Disney

Durante la Bilibili World 2026 di Shanghai, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha fatto un'apparizione a sorpresa che ha mandato in fibrillazione i fan di tutto il mondo. Tra le rivelazioni più succulente, Feige ha confermato che, diretto da Jake Schreier,, per poi svelare nuove concept art di Avengers: Doomsday, regalando ai presenti il miglior sguardo finora su Doctor Doom e sui protagonisti destinati a comparire nel tanto atteso crossover. Infine, però, riguarda proprio. Feige ha, interpretata da Florence Pugh,prima di avere un ruolo da protagonista in Avengers: Doomsday. "Se siete fan di Yelena, aspettate Avengers: Doomsday. Yelena avrà un ruolo importante in quel film, ma se non volete aspettare fino ad allora, potreste vedere Yelena un po' prima al cinema" ha dichiarato Feige con un sorriso misterioso.

Ma come si inserirà Yelena nella storia? Secondo quanto rivelato dall'insider James Mack, la spia russa apparirà in due momenti distinti del film. Nel primo, si affaccerà dalla finestra del suo appartamento solo per trovare Peter Parker completamente nudo davanti a lei. Questa scena potrebbe collegarsi alla sequenza mostrata nei trailer in cui Peter si risveglia improvvisamente da un bozzolo di ragnatela senza indumenti addosso. Non a caso, è emerso che la produzione di Brand New Day ha richiesto la presenza di un intimacy coordinator sul set, probabilmente proprio per gestire questa particolare sequenza.

Spiderman: Brand New Day - Sony Pictures Entertaiment

La seconda apparizione di YelenaConsiderando che Yelena è stata stabilita come leader dei Nuovi Vendicatori, è logico che venga allertata se un gigante verde sta devastando la città. Potrebbe quindi unire le forze con l'Uomo Ragno e il Punitore per fermare il Golia Verde, e magari tentare di reclutare Frank Castle o Bruce Banner nella sua squadra di reietti con un passato oscuro. A giudicare dalle informazioni trapelate, la partecipazione di Yelena in Brand New Day sarà probabilmenteTuttavia, lei rappresenta, considerando che secondo i report

Del resto, non solo aiuterà l'Uomo Ragno tra poche settimane, ma secondo le voci avrà una delle partecipazioni più consistenti in Avengers: Doomsday. Inoltre, gli insider suggeriscono che Marvel stia pianificando un grande film crossover street-level che riunirebbe Spider-Man, Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e altri difensori delle strade. Se così fosse, Yelena sarebbe un membro perfetto per questo ensemble, e Brand New Day potrebbe rappresentare il primo seme piantato per questa futura collaborazione. Sicuramente, con un cast cosi che include alcuni degli anti-eroi più amati dell'universo Marvel, il film rappresenta un ponte fondamentale verso la prossima fase del MCU, quella che culminerà con i prossimi due film dei nostri amati vendicatori.

La strategia di Marvel è chiara: dopo anni di minacce cosmiche e multiversali, è tempo di riportare i piedi per terra. E quale personaggio migliore di Spider-Man, l'eroe di quartiere per eccellenza, per guidare questa transizione verso un MCU più radicato nelle strade, nei vicoli e nei problemi quotidiani delle persone comuni? Con Yelena Belova al suo fianco, Hulk che semina il caos, il Punitore che dispensa la sua peculiare forma di giustizia e forse persino Jean Grey all'orizzonte, Brand New Day promette di ridefinire cosa significhi essere un eroe nel Marvel Cinematic Universe.