Un amato cult con Keanu Reeves e Patrick Swayze avrà un sequel sotto forma di serie TV (dopo ben 25 anni)

Pubblicazione: 02 maggio alle 08:00

Il cult action degli anni '90 che ha trasformato il surf e le rapine in adrenalina pura sta per tornare. Point Break, il film del 1991 che ha consacrato Keanu Reeves come agente FBI infiltrato Johnny Utah e Patrick Swayze come il carismatico rapinatore-surfista Bodhi, avrà una serie sequel prodotta da AMC. L'annuncio arriva con una finestra di uscita definita per il 2027 e una premessa narrativa che promette di espandere l'universo creato dal film originale, senza limitarsi a una semplice replica.



La nuova serie riprenderà la storia 25 anni dopo gli eventi del film. Non si tratterà di un reboot né di una riproposizione degli stessi personaggi, ma di un sequel vero e proprio che introduce una nuova gang di rapinatori. Questi criminali moderni hanno legami con la famigerata banda degli Ex-Presidents, il gruppo originale guidato da Bodhi che terrorizzava la California del Sud con colpi audaci mascherati da presidenti americani. Il salto temporale permette di costruire una mitologia ampliata e di esplorare come l'eredità di quella prima generazione di surfisti-criminali abbia influenzato una nuova ondata di fuorilegge.



Dave Kalstein è stato incaricato di scrivere e produrre esecutivamente il progetto. Le sceneggiature per la prima stagione sono già in fase di sviluppo, con l'inizio delle riprese previsto in Australia nel corso di quest'anno. La scelta della location non è casuale: l'Australia offre coste spettacolari e scenari naturali perfetti per ricreare l'atmosfera viscerale del surf e dell'azione che ha reso iconico il film originale. AMC punta a un debutto nel 2027, posizionando Point Break come uno dei titoli di punta della propria espansione nei prossimi anni.

Dietro la macchina da presa ci sarà Shane Black, nome che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di action movie. Black ha firmato sceneggiature leggendarie come Arma Letale e ha diretto pellicole cult come Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3. La sua presenza come regista e produttore esecutivo garantisce un approccio che bilancia dialoghi taglienti, ironia e sequenze d'azione calibrate con precisione. Al suo fianco, Craig Silverstein assumerà il ruolo di creatore e showrunner. Silverstein ha esperienza in produzioni complesse e stratificate: ha lavorato su Turn: Washington's Spies, sulla serie animata Pantheon e su Percy Jackson and the Olympians per Disney+. Il suo track record suggerisce una capacità di gestire narrazioni serializzate con profondità narrativa e fedeltà al materiale di partenza.



Il team di produzione esecutiva include anche Greg Nicotero, veterano del franchise The Walking Dead e maestro degli effetti speciali pratici, insieme a Brian Witten. Questa combinazione di talenti rappresenta un mix tra esperienza in franchise televisivi di lunga durata e visione cinematografica, elemento fondamentale per trasformare un film cult in una serie che possa reggere il confronto con l'originale senza tradirne lo spirito.



Point Break non è mai stato solo un action movie. Il film di Kathryn Bigelow ha esplorato temi profondi come la ricerca di adrenalina, il confine labile tra legalità e libertà, la fascinazione per uno stile di vita estremo e la tensione tra dovere e desiderio personale. Johnny Utah non era un semplice agente sotto copertura, ma un uomo che si è trovato attratto da un mondo che avrebbe dovuto combattere. Tyler, interpretata da Lori Petty, rappresentava il legame emotivo che complicava ulteriormente le sue scelte. Bodhi, con la sua filosofia zen mista a nichilismo esistenziale, incarnava il fascino della ribellione pura.

La serie sequel avrà il compito di ricreare questa complessità in un formato seriale, dove i personaggi hanno più tempo per svilupparsi e le dinamiche possono essere esplorate con maggiore profondità rispetto ai limiti di un lungometraggio. Il riferimento agli Ex-Presidents come eredità narrativa suggerisce che la nuova gang non sarà una copia carbone, ma una reinterpretazione contemporanea di quegli ideali anarchici, adattati al mondo moderno con le sue tecnologie, sorveglianza e nuove forme di crimine.



Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, ma AMC ha confermato l'intenzione di lanciare la serie nel 2027. Questo lascia ampio margine per una produzione curata, con riprese in location mozzafiato e post-produzione di qualità cinematografica. Se il progetto riuscirà a mantenere l'equilibrio tra rispetto per l'originale e innovazione narrativa, Point Break potrebbe diventare uno dei ritorni più interessanti degli ultimi anni, dimostrando che certi cult non invecchiano mai, ma si evolvono.