Un amore come te: trama, cast e segreti del film turco con la star di "Endless Love"

Pubblicazione: 30 giugno alle 16:02

Il fenomeno delle produzioni televisive e cinematografiche turche continua a dominare i palinsesti e a catturare l'attenzione del pubblico italiano. Questa sera, la prima serata televisiva di Canale 5 si accende con il debutto in chiaro di "Un amore come te" (titolo originale: Aşk Sana Benzer), un raffinato e intenso melodramma romantico datato 2015. Diretto dal regista A. Taner Elhan, il lungometraggio promette di regalare forti emozioni agli appassionati del genere d'oltreoceano, complice la presenza di un protagonista d'eccezione già amatissimo nel nostro Paese.

La narrazione si sviluppa nella suggestiva cornice di Muğla, un incantevole villaggio di pescatori affacciato sulle sponde del Mar Egeo. Qui vive Ali, un giovane dal carattere generoso e beniamino dell'intera comunità, che lotta quotidianamente per mantenere a galla il ristorante di famiglia ereditato dai genitori. L'equilibrio della sua routine viene scosso dall'arrivo di Deniz (conosciuta anche come Defne), unacome gelataia. Tra i due scatta un immediato colpo di fulmine: Ali ne rimane folgorato e inizia un corteggiamento serrato.

Nonostante le iniziali resistenze di lei, nasce un sentimento puro, profondo e travolgente. Tuttavia, la felicità della coppia è costantemente minacciata. Deniz custodisce infatti un segreto doloroso legato a un passato violento; un'ombra pronta a riemergere e a mettere a repentaglio il legame appena nato. Il vero punto di forza di "Un amore come te" risiede nel suo cast, guidato da due volti di primo piano dello star system turco. Nei panni di Ali troviamo Burak Özçivit, attore ormai famosissimo in Italia grazie all'interpretazione di Kemal Soydere nella pluripremiata serie cult Endless Love. Al suo fianco, nel ruolo della tormentata Deniz, recita Fahriye Evcen Özçivit.

Il dettaglio che rende la pellicola un pezzo da collezione per i fan è di natura biografica: è stato proprio questo set a far scoccare la scintilla tra i due interpreti, culminata poi nel matrimonio nel 2017 e nella nascita della loro famiglia. Completano il cast attori di rilievo come Selim Bayraktar (nel ruolo di Aykut) e Yavuz Bingöl (Yusuf Baba), volti noti che arricchiscono la coralità della piccola comunità marittima.

Dal punto di vista stilistico, l'opera abbraccia pienamente i canoni tradizionali del dizi e del cinema sentimentale turco. Il regista Taner Elhan gioca sapientemente con intensi primi piani,amplificando l'impatto emotivo delle scene madri. Le ambientazioni marine, luminose e malinconiche al tempo stesso, fanno da perfetto contrappunto a una narrazione che oscilla costantemente tra la leggerezza della commedia romantica e la gravità della tragedia interiore.

Per gli amanti delle grandi storie d’amore, si tratta di un appuntamento imperdibile: Un amore come te segna il ritorno a un romanticismo classico, in cui i sentimenti diventano il vero motore della narrazione e delle scelte dei protagonisti.