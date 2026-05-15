Un amore, i fantasmi e un probabile colpo di scena: il nuovo film di Shyamalan fa già discutere

Pubblicazione: 15 maggio alle 09:35

M. Night Shyamalan non è nuovo alle dichiarazioni audaci, ma questa volta le sue parole arrivano supportate da dati concreti. Durante la presentazione degli upfront di Warner Bros. Discovery rivolta agli inserzionisti pubblicitari, il regista ha rivelato che Remain, il suo prossimo film in uscita il 5 febbraio 2027, è il progetto che ha ottenuto i risultati più alti nei test di gradimento di tutta la sua carriera. Un'affermazione che non può passare inosservata, considerando che stiamo parlando del creatore di Il Sesto Senso, Split e della trilogia Unbreakable.

, un architetto alle prese con la depressione che decide di trasferirsi a Cape Cod in cerca di una rinascita. Qui incontra Wren, una donna misteriosa interpretata da, e da questo incontro scaturisce una storia che mescola elementi romantici a una crescente sensazione di inquietudine.veste i panni del protagonista, mentre Julie Hagerty completa il cast in un ruolo ancora non rivelato.

La particolarità di questo progetto risiede nella sua genesi. Remain nasce da una collaborazione inedita e per certi versi sorprendente tra Shyamalan e Nicholas Sparks, l'autore di romanzi d'amore come Le Pagine della Nostra Vita. I due hanno lavorato insieme non solo alla sceneggiatura del film, ma anche a un romanzo intitolato Remain: A Supernatural Love Story, pubblicato nel 2025. Si tratta di un esperimento narrativo ambizioso: anziché adattare l'uno il lavoro dell'altro, Shyamalan e Sparks hanno scelto di raccontare la stessa storia attraverso due medium differenti, il cinema e la letteratura, sfruttando le specificità di ciascun linguaggio.

M. Night Shyamalan

Secondo quanto dichiarato dal regista, il punto di partenza della collaborazione è stata l'esplorazione delle paure che toccano le corde più profonde dell'emotività umana. L'incontro tra lo stile di Shyamalan, noto per i suoi thriller psicologici densi di simbolismo e colpi di scena, e la sensibilità narrativa di Sparks, maestro nel dipingere le dinamiche sentimentali, ha dato vita a quello che viene definito un thriller romantico soprannaturale. Il regista stesso ha espresso la speranza che il pubblico riesca a connettersi tanto con gli elementi romantici quanto con la sensazione persistente di minaccia che permea la narrazione.

E proprio in tal senso, i test di gradimento rappresentano uno strumento fondamentale nell'industria cinematografica per valutare la risposta del pubblico prima dell'uscita ufficiale. Gli screening preliminari coinvolgono spettatori selezionati che esprimono le loro opinioni attraverso questionari e focus group, conche è stato in grado di ottenere. Un elemento questo che suggerisce che il film sia riuscito a colpire nel segno, bilanciando tensione e coinvolgimento emotivo in modo particolarmente efficace. Pare inoltre che il film possa seguire la tradizione dei lavori di(come The Sixth Sense), proponendo

Remain si trova attualmente in fase di post-produzione. Shyamalan sta lavorando al montaggio finale, alla colonna sonora e a tutti quegli elementi che trasformano il girato grezzo in un'esperienza cinematografica completa. Il film rappresenta un nuovo tassello nella carriera di un regista che ha sempre diviso la critica e il pubblico, oscillando tra capolavori acclamati e progetti controversi, ma che non ha mai smesso di sperimentare e di cercare nuovi modi per raccontare storie che mescolano il quotidiano con l'impossibile.

L'appuntamento è fissato per il 5 febbraio 2027. Sarà interessante vedere se le promesse dei test di gradimento si tradurranno in un successo di pubblico e critica, e se questa inedita collaborazione tra due narratori così diversi riuscirà davvero a creare qualcosa di nuovo nel panorama del cinema thriller contemporaneo.