Un bambino, una scelta difficile e tre grandi attori: Borghi, Golino e Mastandrea, un film che colpisce al cuore

Pubblicazione: 29 settembre alle 11:37

Nessun dolore, questo è il titolo del nuovo film diretto da Gianni Amelio, presente nelle sale italiane dal 24 settembre 2026 dopo la presentazione fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Al centro della pellicola c'è una vicenda privata che, quasi senza che il protagonista se ne renda conto, si allarga fino a coinvolgere persone diverse, marginalità sociali e interrogativi molto più grandi. Amelio sceglie ancora una volta di confrontarsi con il tema dell'immigrazione, ma lo fa evitando di costruire soltanto un racconto politico: il punto di partenza è infatti la reazione di un uomo comune davanti a una situazione che non sa come affrontare.

A rendere particolarmente interessante il film è anche il cast. Nei ruoli principali troviamo, tre interpreti che appartengono a generazioni e percorsi differenti del cinema italiano, ma che condividono una lunga esperienza tra cinema d'autore e produzioni più popolari.

Il protagonista è Davide, un giovane libraio romano che vende libri usati. La sua vita scorre attraverso una quotidianità apparentemente tranquilla, fatta di lavoro, incontri abituali e rapporti personali costruiti nel tempo. Durante una pausa, Davide viene avvicinato da un uomo nordafricano in evidente difficoltà. Lo sconosciuto gli affida un bambino e poi si allontana, lasciandolo completamente impreparato davanti a una responsabilità che non ha scelto.

Una scena di Nessun Dolore - Fonte: 01 Distribution

Davide non sa chi sia il piccolo, non riesce nemmeno a comprendere con precisione la sua situazione e cerca inizialmente un modo per liberarsi di quell'imprevisto. È proprio nel momento in cui invita il bambino ad andarsene che si verifica l'incidente destinato a sconvolgerlo: il piccolo viene travolto da una moto. Da quel momento il senso di colpa diventa il motore della storia. Davide raggiunge l'ospedale dove il bambino è stato ricoverato e vi trascorre la notte. È qui che incontra Aminah, una ragazza algerina adolescente e incinta. Anche questo incontro sembra casuale, ma finirà per modificare profondamente la vita del protagonista.

Davide decide infatti di offrirle un posto dove stare. Quella che dovrebbe essere una soluzione provvisoriaLa casa del libraio comincia ad accogliere altre persone che non hanno un luogo in cui vivere, fino a trasformarsi in uno spazio di solidarietà tanto spontaneo quanto difficile da gestire. A rimanere accanto a Davide c'è, una cliente abituale e amica, figura che gli offre sostegno mentre le conseguenze delle sue scelte diventano sempre più pesanti.

Il cuore del film passa inevitabilmente attraverso i suoi interpreti: Alessandro Borghi veste i panni di Davide, un uomo inizialmente distante dalla dimensione dell'emergenza sociale che si ritrova improvvisamente coinvolto in una realtà molto più complessa di quella che conosceva. Il personaggio diventa così il punto attraverso cui lo spettatore entra nella storia. Accanto a lui c'è Valeria Golino, presenza fondamentale nel percorso umano del protagonista, mentre Valerio Mastandrea completa un trio di attori particolarmente significativo per il cinema italiano contemporaneo.

La loro presenza rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse di Nessun dolore: Amelio affida infatti una vicenda delicata a interpreti capaci di lavorare soprattutto sulle sfumature, evitando che i personaggi diventino semplicemente simboli di una determinata posizione. Nel cast figurano inoltre Beidja Yahiaoui, Ramzi Lafrindi e Gabriel Bovino.

Nessun dolore dialoga direttamente. Il riferimento più importante è, film del 1994 nel quale il regista aveva già affrontato il tema dell'esodo e dell'immigrazione. A distanza di oltre trent'anni, Amelio torna quindi sulla questione migratoria per chiedersi come sia cambiato lo sguardo degli italiani nei confronti di chi arriva da un altro Paese.

Questa volta, però, la grande questione collettiva passa attraverso una dimensione molto più intima. Non ci sono soltanto confini, viaggi e spostamenti: c'è una casa da condividere, una persona da aiutare, una responsabilità che arriva improvvisamente e la difficoltà di capire dove finisca la solidarietà e dove comincino le conseguenze delle proprie decisioni.

Dopo la première mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove è stato presentato il 3 settembre nella sezione Venice Open – Fuori Concorso, Nessun dolore è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 24 settembre 2026, distribuito da 01 Distribution.