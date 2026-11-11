Un cucciolo per Natale, il cane muore alla fine del film su Netflix? La verità sul destino di Winstead

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:30

Chi ha guardato Un cucciolo per Natale su Netflix, oppure sta pensando di recuperarlo durante le feste, potrebbe essersi posto una domanda particolarmente importante: il cane muore alla fine del film? La nuova commedia natalizia con Dennis Quaid e Milo Ventimiglia racconta una storia familiare ricca di emozioni, nella quale due amici a quattro zampe assumono un ruolo fondamentale. Ma considerando i momenti drammatici che attraversano i protagonisti, è comprensibile che molti spettatori vogliano sapere in anticipo quale destino attenda gli animali.

, disponibile su Netflix dal 4 novembre 2026, è diretto da Cathryn Michon e tratto dal romanzodi W. Bruce Cameron, lo stesso autore che ha scritto Dalla parte di Bailey. Un collegamento particolarmente significativo, soprattutto per chi ricorda le emozioni provocate dal film del 2017 e dalla storia del suo protagonista. Ma questa volta, un basset hound che vive con la famiglia Goss e osserva le difficoltà quotidiane dei suoi padroni. Il, permettendo agli spettatori di scoprire gli avvenimenti attraverso una prospettiva diversa da quella dei protagonisti umani.

Al centro della storia troviamo Sander, interpretato da Dennis Quaid, un uomo che non è ancora riuscito a superare la morte della moglie Barbara. La perdita lo ha trasformato in una persona scontrosa e distante, incapace di ritrovare la serenità di un tempo e ad preoccuparsi per lui sono soprattutto la nipote adolescente Ello e il fedele Winstead, che cerca continuamente di avvicinare il padrone agli altri membri della famiglia. Le cose cominciano a cambiare quando Ello accoglie in casa Ruby, una cucciola di corgi, destinata a diventare una preziosa alleata di Winstead. Ma proprio mentre la famiglia sembra ritrovare un nuovo equilibrio, un'emergenza medica sconvolge completamente i preparativi natalizi. Attenzione: da questo momento sono presenti spoiler sul finale di Un cucciolo per Natale.

Un cucciolo per Natale, fonte: Lionsgate

La situazione precipita quando Juliana, madre di Ello e moglie di Hunter, interpretato da Milo Ventimiglia, viene ricoverata in ospedale. Quella che inizialmente sembra una malattia gestibile si rivela una grave sepsi, una condizione che mette seriamente in pericolo la sua vita. Juliana finisce in coma, mentre il resto della famiglia deve affrontare la possibilità di trascorrere il Natale senza di lei. Una situazione che rende il film molto più drammatico di quanto il titolo possa suggerire. Ma arriviamo alla domanda principale: Winstead muore in Un cucciolo per Natale? La risposta è no.

Il fedele basset hound sopravvive agli eventi del film e continua a essere una presenza fondamentale nella vita della famiglia Goss. Anche, la cucciola di corgi arrivata durante la storia,, né un epilogo tragico dedicato agli animali. Al contrario, Winstead e Ruby contribuiscono a riavvicinare i protagonisti,e a ritrovare il significato più profondo dello stare insieme. Il finale riserva inoltre una notizia incoraggiante anche per Juliana, visto che dopo essere uscita dal coma,, anche se il suo percorso di guarigione è ancora lungo.

La famiglia decide quindi di trascorrere la vigilia di Natale in ospedale, pur di rimanere unita e condividere un momento di felicità. Nel frattempo, Hunter prende una decisione importante per il proprio futuro professionale. Rinuncia a una promozione che lo avrebbe costretto ad allontanarsi, scegliendo invece una soluzione lavorativa che gli permetta di dedicare più tempo alla famiglia. Anche Sander trova finalmente il coraggio di ricominciare. Grazie a una lettera lasciata dalla moglie Barbara, scopre che la donna desiderava vederlo nuovamente felice e innamorato, permettendogli di accogliere senza sensi di colpa il sentimento nato per Claire. Ruby rimane definitivamente con la famiglia, mentre Winstead può considerare finalmente compiuta la sua missione: riportare armonia e serenità tra le persone che ama.

Il finale non cancella tutte le difficoltà affrontate dai protagonisti, soprattutto perché Juliana dovrà continuare la riabilitazione. Ma lascia spazio alla speranza, dimostrando che anche un Natale molto diverso da quello immaginato può trasformarsi in un'occasione per ritrovarsi. Per chi temeva un epilogo simile a quello di altri film dedicati agli animali, dunque, Un cucciolo per Natale offre una conclusione rassicurante: entrambi i cani sopravvivono e rimangono accanto ai loro padroni. Un dettaglio che rende la pellicola particolarmente adatta anche agli spettatori che amano le storie emozionanti con protagonisti gli animali, ma preferiscono evitare scene di morte o separazioni definitive dai loro amici a quattro zampe.