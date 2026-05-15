Un cuore distrutto e quel "Mi dispiace" prima di morire: la spiegazione del finale di Buonvino - Misteri a Villa Borghese

Pubblicazione: 15 maggio alle 09:02

La prima stagione di Buonvino - Misteri a Villa Borghese si è chiusa ieri sera su Rai1 con un finale che ha lasciato spiazzati molti spettatori. Gli ultimi minuti della fiction tratta dai romanzi di Walter Veltroni, infatti, cambiano improvvisamente tono: dopo la risoluzione del caso principale, la storia si trasforma in qualcosa di molto più oscuro e personale per il vicequestore Buonvino (Giorgio Marchesi). La morte dell'amata Veronica (Serena Iansiti), colpita durante un agguato a Villa Borghese, non rappresenta soltanto un colpo di scena drammatico, ma apre un nuovo mistero che la serie sceglie (per ora) di non risolvere.

Una scena di Buonvino - Misteri a Villa Borghese - Rai Fiction

È proprio questo il cuore della spiegazione del finale:che riguarda direttamente la. Dopo questo epilogo, la fiction sposta tutto il peso narrativo su Veronica e sul passato che sembra essersi portata dietro per anni.

Composta da due puntate in prima serata, divise ciascuna in due parti, andate rispettivamente in onda il 7 e 14 maggio 2026, Buonvino - Misteri a Villa Borghese si è chiusa con C'è un cadavere al bioparco. La scoperta di un corpo senza vita e senza testa all'interno del rettilario dell'ex giardino zoologico di Roma è l'inizio di un racconto che muove Buonvino e la sua squadra per far luce sul terribile omicidio. Le tessere del mosaico si compongono poco alla volta, svelando uno scenario imprevisto. L'uomo deceduto, infatti, era un ex chirurgo, poi diventato usuraio e spacciatore. In molti lo avrebbero voluto morto, ma solo una persona si è poi rivelata il vero colpevole: la moglie di un paziente che Gino Maggioni, questo il suo nome, ha ucciso sul tavolo operatorio. Con la scoperta dell'assassina, il caso centrale dell'episodio trova quindi una soluzione completa.

Giorgio Marchesi e Serena Iansiti in una scena di Buonvino - Misteri a Villa Borghese - Rai Fiction

Ma per la squadra di Buonvino le emozioni continuano. Il vicequestore, infatti, è, ritrovata dopo anni. Robotti (Daniela Scattolin) e Cecconi (Matteo Olivetti) sono a un passo dall'iniziare una relazione che però la ragazza tronca sul nascere quando si rende conto che il collega è ancora legato a pregiudizi e modi di pensare ormai superati, soprattutto nei confronti degli stranieri. Portanova (Francesco Colella), infine, deve fare i conti con i problemi della figlia Lucia, una cosiddetta hikikomori che dopo la pandemia non è più uscita dalla sua stanza; l'uomo riuscirà a spingerla vesto la psicoterapia. Tutte, almeno fino al finale.

Mentre il team si presenta al tempietto per festeggiare la risoluzione del secondo caso a livello nazionale, due uomini in moto uccidono Veronica. Poco prima, però, la donna aveva aperto la porta di casa a una misteriosa figura che sembrava averla terrorizzata. Veronica riesce soltanto a pronunciare la frase: "Mi dispiace", senza riuscire a spiegare a Buonvino cosa stesse succedendo davvero. La serie non chiarisce chi abbia ordinato l'omicidio né quale fosse il segreto che la donna stava nascondendo, ma suggerisce che il suo passato abbia un ruolo decisivo.

Nei romanzi di Veltroni, infatti, Veronica è un personaggio profondamente segnato dalla morte del marito, anche lui poliziotto. La donna vive con un forte senso di colpa legato a quella vicenda, e il finale della fiction sembra riportare improvvisamente a galla proprio quel passato.

Giorgio Marchesi e Serena Iansiti si guardano in una scena di Buonvino - Misteri a Villa Borghese - Rai Fiction

Anche il suo ultimo "Mi dispiace" assume così un significato ambiguo: potrebbe essere una confessione incompleta, il tentativo di chiedere perdono a Buonvino oppure il segnale che la donna sapesse di essere in pericolo già da tempo.

Al momento la Rai non ha ancora annunciato ufficialmente una seconda stagione di Buonvino - Misteri a Villa Borghese. Tuttavia, il finale sembra costruito proprio per proseguire la storia del vicequestore e della morte di Veronica. La sensazione è che il vero caso di Buonvino sia iniziato solo ora.