Un film Minecraft 2: Kristen Dust entra nel cast del film (nel ruolo di un importantissimo personaggio)

Pubblicazione: 20 marzo alle 19:31

Kirsten Dunst entra ufficialmente nel cast di Un film Minecraft 2, interpretando Alex, uno dei personaggi più amati dai fan della saga videoludica di Mojang Studios. La notizia arriva mentre il sequel del film originale, campione di incassi, si prepara a tornare sul grande schermo con il regista Jared Hess alla guida. Alex, già anticipata nella scena post-credit del primo film, è un avatar giocabile nel videogioco, reso femminile per la pellicola con la caratteristica maglietta verde e la coda di cavallo arancione. Dunst si unisce così a un cast di ritorno che comprende Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry e Jennifer Coolidge, promettendo di portare nuova profondità a un mondo già ricco di fantasia e comicità.

Spider-man -©Sony Pictures

Dunst sostituisce la prima comparsa di Alex, che nel film originale era apparsa solo di spalle interpretata da Alice May Connolly e doppiata da, creando una versione più vivida e centrata del personaggio. Questo cambio promette di aggiungere uno strato di realismo e profondità emotiva al mondo cubico di Minecraft, che fino ad ora era caratterizzato da performance più esagerate e comiche come quelle di Steve (Jack Black).

Il film originale del 2025 era stato un successo straordinario, con 163 milioni di dollari di incasso al botteghino domestico e quasi 1 miliardo a livello globale, diventando l’adattamento videoludico più redditizio di sempre. La storia segue un gruppo di personaggi improbabili, tra cui Garrett, Henry, Natalie e Dawn, che vengono catapultati in un universo parallelo chiamato Overworld. Per tornare a casa, devono padroneggiare le regole di questo mondo e affrontare creature come Piglins e Zombie, contando anche sull’abilità di Steve come esperto artigiano.

Nel sequel, l’introduzione di Alex promette di ampliare ulteriormente, sfruttando la versatilità di Dunst e la sua capacità di bilanciare elementi drammatici e leggeri. Con l’attuale cast, la produzione guidata da Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee e altri, e la regia confermata di Hess, Un film Minecraft 2 punta ae a confermare il franchise come

Oltre a questo progetto, Dunst ha recentemente recitato in film come Il potere del cane, Civil War e Il diritto di contare, e sarà prossimamente accanto a Keanu Reeves in The Entertainment System Is Down, mostrando come il suo ingresso in Un film Minecraft 2 possa portare un tono più sfaccettato e maturo rispetto al primo film, pur rimanendo fedele allo spirito giocoso e creativo del franchise.