Un film Minecraft 2: nel cast, una storica star di Spider-Man (che conferma l'avvio delle riprese con una foto)

Pubblicazione: 15 maggio alle 09:00

Le macchine da presa hanno iniziato a girare per Un film Minecraft 2, il seguito del blockbuster da 961 milioni di dollari che ha conquistato il box office mondiale nel 2025. A confermarlo è una foto pubblicata direttamente da una delle protagoniste: Kirsten Dunst ha condiviso su Instagram uno scatto dal set che immortala due sedie da regista affiancate, una con il suo nome e l'altra con quello di Jack Black.



L'immagine, apparentemente semplice, svela un dettaglio atteso dai fan: Dunst interpreterà Alex, il personaggio iconico del videogioco originale Minecraft. Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, quella foto conferma ufficialmente il casting e segna l'inizio della produzione del sequel, programmato per arrivare nelle sale il 23 luglio 2027.



Il personaggio di Alex aveva fatto una breve apparizione nella scena post-credits di Un film Minecraft, dove era presentata come l'attuale occupante della casa un tempo abitata da Steve, il protagonista interpretato da Jack Black. In quella sequenza fugace, Alex era doppiata da Kate McKinnon non accreditata e fisicamente interpretata da Alice May Connolly. Ora il personaggio avrà un ruolo centrale, affidato a un'attrice del calibro di Dunst.

Un film Minecraft ha rappresentato un fenomeno cinematografico sorprendente. Arrivato nelle sale 14 anni dopo la pubblicazione del primo gioco Minecraft da parte di Mojang Studios, il film ha diviso la critica ma conquistato il pubblico, diventando il quinto film con il maggiore incasso del 2025. La pellicola ha intercettato perfettamente il target della Generazione Z, trasformando un videogame sandbox in un'esperienza cinematografica capace di generare quasi un miliardo di dollari a livello globale.



Il successo commerciale ha spinto Warner Bros. ad annunciare il sequel già nell'ottobre dello stesso anno, confermando la volontà di costruire un franchise cinematografico attorno al mondo di Minecraft. Oltre ai due film, il brand si sta espandendo anche nel formato seriale: Netflix sta sviluppando una serie TV animata dedicata all'universo Minecraft, annunciata nel 2024.



Il franchise di Minecraft continua a espandersi in ogni direzione. Dai videogiochi ai libri, dai giochi da tavolo al merchandising, fino al cinema e alle serie TV, l'universo creato da Mojang Studios si conferma uno dei fenomeni di intrattenimento più duraturi e redditizi degli ultimi decenni. Con Un film Minecraft 2, Warner Bros. punta a consolidare questa tendenza, trasformando un gioco di blocchi digitali in una saga cinematografica capace di competere con i grandi franchise del momento.