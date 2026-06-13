Un found footage coraggioso da milioni di visualizzazioni: il primo film del regista di Obsession è gratis su YouTube

Pubblicazione: 13 giugno alle 14:00

La nuova generazione di cineasti horror non nasce nelle scuole di cinema, ma su YouTube. E Curry Barker, il giovane regista di Obsession che sta conquistando il box office americano, ne è la prova vivente. Prima di firmare con la potente Blumhouse Productions, la casa di produzione dietro M3gan e una lunga serie di successi horror, Barker ha fatto qualcosa di inaspettato: ha caricato il suo primo film direttamente sul suo canale YouTube, rendendolo disponibile gratuitamente per chiunque.



Il titolo è Milk and Serial, un found footage coraggioso che è costato l'irrisoria cifra di 800 dollari ma che ha accumulato quasi 3 milioni di visualizzazioni, dimostrando che talento e idee possono valere più di qualsiasi budget faraonico. Un'ora e dieci minuti di puro terrore psicologico che i distributori tradizionali avevano snobbato, convinti che non ci fosse mercato per un prodotto così crudo e disturbante. Si sbagliavano.



La storia segue Seven e Milk, due content creator di successo specializzati in prank video estremi. Il loro canale social vive di scherzi sempre più pericolosi e al limite del lecito, perché l'algoritmo premia chi osa di più e il pubblico chiede contenuti sempre più shock. Per il compleanno di uno dei due, decidono di superare ogni limite: organizzeranno un finto omicidio con pistole a salve, una messinscena talmente realistica da garantire la viralità assoluta.

Ma qualcosa va storto. Qualcuno muore davvero. Qualcun altro scompare. E la paranoia si diffonde tra gli amici che non riescono più a distinguere tra realtà e finzione, tra scherzo e crimine vero. È qui che Milk and Serial mostra la sua natura profondamente disturbante: non è un horror di mostri o fantasmi, ma un ritratto spietato di una generazione che non riesce più a vivere senza una telecamera puntata addosso.



Barker, classe 1999, non si limita a dirigere: scrive, recita, monta e compone anche le musiche del film. È un controllo totale sulla visione artistica che rivela un talento multiforme e una determinazione fuori dal comune. La sua opera decostruisce il found footage tradizionale, quel genere reso celebre da film come The Blair Witch Project, dove il pretesto narrativo era sempre il ritrovamento casuale di filmati horror.



In Milk and Serial l'artificiosità è manifesta, dichiarata. Non fingiamo di aver trovato queste immagini: sono state create apposta, per essere viste, per generare visualizzazioni e like. È questo il vero orrore del film: la creazione di contenuti diventa un processo disturbante di per sé, alimentato da voyeurismo, megalomania e un'attrazione morbosa verso la sofferenza altrui.

Il film affronta temi tremendamente attuali: la viralità a tutti i costi, l'escalation di contenuti sempre più estremi, il gaslighting, il cyberbullismo che alimenta TikTok e Instagram. Ma soprattutto esplora quella tensione schizofrenica tra essere ed esibire che caratterizza la vita sui social. Per la generazione di Milk e Seven non basta esistere: bisogna esistere davanti a una telecamera, essere guardati, commentati, validati da uno schermo.



La componente sociologica è l'elemento fondamentale di questo horror che riesce a scatenare ribrezzo e disprezzo autentici verso il suo protagonista-antagonista. Barker mentre filma i suoi mostri ne immortala l'aspetto più inquietante: rappresentano la normalità odierna. È la stessa natura della generazione cresciuta a pane e social a essere mostruosa, egomaniaca, desensibilizzata.



La scelta di mantenere il film sotto i settanta minuti non è casuale. Nell'era del brain rot, quando la soglia di attenzione si avvicina pericolosamente allo zero, Barker dimostra di conoscere perfettamente il suo pubblico. La brevità dona sempre all'horror, ma in questo caso è anche una scelta strategica che riflette i tempi di fruizione online.

Il finale conferma la natura profondamente nichilista e cinica della visione di Barker: per lui reale e fake sono collassati uno sull'altro, la verità non esiste più. L'arte non è più rivelazione che svela l'essenza della realtà attraverso la finzione, è diventata il suo contrario: performance continua, esibizione senza sostanza, superficie senza profondità.



Senza il supporto di festival prestigiosi, campagne virali milionarie o budget degni di nota, Milk and Serial è diventato un fenomeno che ha attirato l'attenzione della Blumhouse. Il risultato è stato Obsession, il film che sta riscrivendo le regole del box office horror e che ha già infranto record che duravano da decenni, affermandosi come il film di maggior successo mai prodotto dalla Focus Features.



Barker ha dimostrato di saper dominare l'algoritmo piuttosto che lasciarsi dominare, usando le logiche della viralità per raccontare proprio la perversione di quelle stesse logiche. Un cortocircuito narrativo che funziona perfettamente e che segna l'arrivo di un nuovo autore destinato a lasciare una traccia profonda nel panorama horror mondiale.