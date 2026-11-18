“Un intruso nella Casa!”: al GF Vip spunta una strana ombra sul pavimento, ma la realtà è un’altra
Un video del Grande Fratello Vip mostra una misteriosa ombra nera sul pavimento della Casa. È davvero un ragno gigante? Ecco cosa è successo.
Un piccolo mistero televisivo ha acceso la curiosità dei telespettatori durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, trasformandosi nel giro di poche ore in un fenomeno virale sui social network. Un fotogramma catturato dalle telecamere della Casa ha infatti ripreso una strana sagoma scura muoversi con rapidità sul pavimento, scatenando il panico e l'ironia del popolo del web.
La reazione della rete non si è fatta attendere. Tra commenti inorriditi di chi ha confessato che sarebbe scappato a gambe levate davanti a un esemplare di quelle dimensioni e battute sull'ecosistema sempre più affollato di Cinecittà, qualcuno ha definito la Casa un vero e proprio "zoo". Non sono mancati neppure i collegamenti con altri programmi televisivi: diversi spettatori hanno tirato in ballo i celebri roditori che nelle ultime settimane hanno dato filo da torcere a Guillermo Mariotto dietro le quinte di Ballando con le stelle.
Il timore di un'invasione animale, del resto, non è del tutto infondato per chi segue assiduamente il programma. Già in passato, e persino nel corso di questa stessa edizione del reality, le inquadrature notturne e diurne avevano immortalato qualche topolino aggirarsi indisturbato tra le stanze del loft. Un precedente che ha reso immediato il sospetto davanti all'ennesima presenza sospetta sul pavimento. Analizzando con maggiore attenzione le immagini trasmesse in alta definizione in televisione, la soluzione dell'enigma si è rivelata decisamente meno inquietante. Nessun insetto gigante e nessun roditore: il presunto "mostro" nero era in realtà una semplice piuma.
Con ogni probabilità, una delle piume scure si è staccata dall'abito durante l'esibizione restando a terra. Il passaggio fulmineo di Piera Meloni ha poi generato uno spostamento d'aria sufficiente a far scivolare la piuma sul pavimento: le sue frange leggere, mosse dalla corrente, hanno simulato perfettamente il movimento delle zampe di un ragno, traendo in inganno migliaia di spettatori online. Un falso allarme, dunque, risolto grazie all'occhio attento dei fan più osservatori.