Pubblicazione: 18 novembre alle 12:16

Un piccolo mistero televisivo ha acceso la curiosità dei telespettatori durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, trasformandosi nel giro di poche ore in un fenomeno virale sui social network. Un fotogramma catturato dalle telecamere della Casa ha infatti ripreso una strana sagoma scura muoversi con rapidità sul pavimento, scatenando il panico e l'ironia del popolo del web.

Tutto è nato da una breve clip condivisa su X (ex Twitter), in cui si nota Piera Meloni correre frettolosamente verso la porta del Localino. Proprio lungo lache sembra zampettare velocemente sul parquet. La bassa risoluzione dei video circolati in rete ha alimentato immediatamente le teorie più disparate, spingendo moltissimi fan del reality show condotto da Ilary Blasi a gridare all'allarme aracnofobia: per la maggior parte degli utenti, quell'intruso non poteva che essere un enorme ragno nero.

La reazione della rete non si è fatta attendere. Tra commenti inorriditi di chi ha confessato che sarebbe scappato a gambe levate davanti a un esemplare di quelle dimensioni e battute sull'ecosistema sempre più affollato di Cinecittà, qualcuno ha definito la Casa un vero e proprio "zoo". Non sono mancati neppure i collegamenti con altri programmi televisivi: diversi spettatori hanno tirato in ballo i celebri roditori che nelle ultime settimane hanno dato filo da torcere a Guillermo Mariotto dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Ma è un ragno gigante, io sarei morta giuro #gfvip https://t.co/nPxL3bVE68 — 🦋Giusy….🤍 (@bloomixera) November 16, 2026

Il timore di un'invasione animale, del resto, non è del tutto infondato per chi segue assiduamente il programma. Già in passato, e persino nel corso di questa stessa edizione del reality, le inquadrature notturne e diurne avevano immortalato qualche topolino aggirarsi indisturbato tra le stanze del loft. Un precedente che ha reso immediato il sospetto davanti all'ennesima presenza sospetta sul pavimento. Analizzando con maggiore attenzione le immagini trasmesse in alta definizione in televisione, la soluzione dell'enigma si è rivelata decisamente meno inquietante. Nessun insetto gigante e nessun roditore: il presunto "mostro" nero era in realtà una semplice piuma.

L'indizio decisivo porta direttamente all'ospite speciale della serata, Francesca Manzini. Intervenuta in puntata nelle vesti di coreografa, l'imitatrice e comica sfoggiava un appariscenteun outfit talmente eccentrico da spingere la stessa Ilary Blasi a scherzarci su in diretta chiedendole se si fosse vestita da puzzola.

Con ogni probabilità, una delle piume scure si è staccata dall'abito durante l'esibizione restando a terra. Il passaggio fulmineo di Piera Meloni ha poi generato uno spostamento d'aria sufficiente a far scivolare la piuma sul pavimento: le sue frange leggere, mosse dalla corrente, hanno simulato perfettamente il movimento delle zampe di un ragno, traendo in inganno migliaia di spettatori online. Un falso allarme, dunque, risolto grazie all'occhio attento dei fan più osservatori.