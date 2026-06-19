Un membro dei Club Dogo approda su Nuova Scena 3 di Netflix: il talent con Fabri Fibra alza l'asticella

Pubblicazione: 19 giugno alle 17:13

Nuova Scena ha un pò il merito di aver portato il rap italiano al centro dell'offerta musicale di Netflix e adesso torna con una nuova stagione che promette di essere la più ambiziosa di sempre. Dopo il successo delle prime edizioni, il programma conferma il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sulla nuova generazione di artisti urban, offrendo al pubblico uno spaccato autentico di una scena in continua evoluzione.

A rendere ancora più interessante il ritorno dello showche da oltre vent'anni rappresenta uno dei punti di riferimento assoluti dell'. Una presenza che non si limita ad aggiungere prestigio al cast, ma chee ad alzare ulteriormente il livello della competizione. Si tratta di

Quando Netflix ha deciso di realizzare la versione italiana di Rhythm + Flow, molti osservatori si sono chiesti se il format sarebbe riuscito a catturare l'essenza del rap italiano. La risposta è arrivata rapidamente. Nuova Scena ha saputo distinguersi dai tradizionali talent show musicali grazie a un approccio più vicino alla cultura hip hop, mettendo al centro non soltanto le performance ma anche le storie personali, la scrittura e l'identità artistica dei concorrenti.

Fin dalla prima stagione, il programma ha mostrato come il rap sia diventato uno dei linguaggi più influenti tra le nuove generazioni: non solo musica, ma anche racconto sociale, espressione culturale e strumento di riscatto. Tutto ciò ha contribuito a trasformare il talent in qualcosa di più di una semplice competizione.

La formula è ormai consolidata: audizioni,che mettono sotto pressione i partecipanti, chiamati a dimostrare di possedere tutte le qualità necessarie per emergere in un settore sempre più competitivo. Se le prime due edizioni avevano già evidenziatola nuova stagione sembra voler fare un ulteriore salto di qualità. Chi decide di partecipare oggie arriva preparato ad affrontare ogni tipo di prova.

I concorrenti non sono più semplici appassionati che tentano la fortuna davanti alle telecamere. Molti di loro hanno già sviluppato una precisa identità artistica, hanno studiato il percorso dei partecipanti delle stagioni precedenti e sono consapevoli delle aspettative richieste da una produzione internazionale come Netflix.

Questo cambiamento riflette una trasformazione più ampia dell'intera scena rap italiana. Le nuove leve crescono ascoltando artisti ormai affermati, imparano a utilizzare i social come strumento promozionale e sviluppano competenze tecniche sempre più raffinate. Di conseguenza, anche i giudici si trovano davanti a sfide più complesse e a talenti che spesso sorprendono per maturità e preparazione.

La grande curiosità della nuova stagione riguarda però l'ingresso di Guè, uno degli artisti più influenti nella storia del rap italiano. La sua presenza rappresenta molto più di una semplice partecipazione televisiva. Guè incarna infatti un ponte tra diverse generazioni dell'hip hop nazionale. Dalla stagione dei Club Dogo fino alla carriera solista, il rapper milanese ha attraversato tutte le trasformazioni del genere, contribuendo a renderlo un fenomeno mainstream senza perdere il legame con le proprie radici.

Per questo motivo il suo coinvolgimento assume un valore particolare. I concorrenti si trovano a confrontarsi con un artista che ha vissuto in prima persona l'evoluzione del rap italiano e che può riconoscere immediatamente autenticità, talento e potenziale. "Nelle edizioni precedenti c'erano tanti rapper un po' 'funny'. Non è una critica, è bello che ci sia anche quel genere tra le mille sfaccettature. Ma in questa edizione devo dire che sono rimasto abbastanza spiazzato, perché ho trovato anche tanta creatività e - senza voler esagerare - cultura. Ho trovato ragazzi molto giovani che facevano pezzi che guardavano al classico, e quindi non per forza la musica più trendy e scontata di adesso; ho sentito che c'era ricerca nelle rime. Per il mio gusto, c'è più di un talento che mi piace in questa stagione" Riporta Ansa.

Accanto alla novità rappresentata da Guè tornano i tre volti che hanno contribuito a costruire l'identità del programma: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. La loro forza risiede nella diversità delle prospettive. Fabri Fibra porta l'esperienza di uno degli autori più influenti del rap italiano; Geolier rappresenta il presente di una scena che continua a conquistare classifiche e stadi; Rose Villain offre invece una sensibilità musicale che supera i confini del genere e guarda alla contaminazione artistica.

L'inserimento di Guè arricchisce ulteriormente questo equilibrio, creando un gruppo di giudici in grado di valutare i concorrenti da molteplici punti di vista. Anche il percorso di selezione è stato ripensato. Oltre alle tradizionali tappe dedicate alla ricerca di nuovi talenti, il programma amplia il proprio raggio d'azione e continua a raccontare territori, esperienze e realtà differenti.

Questo aspetto è sempre stato uno dei punti di forza di Nuova Scena. Dietro ogni rapper emergente si nasconde infatti una storia personale che spesso diventa parte integrante della sua musica. Le audizioni non servono soltanto a selezionare i migliori artisti, ma anche a mostrare il contesto sociale e culturale da cui provengono.